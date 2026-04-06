Spargel-Vielfalt: 3 kreative Rezepte für den Frühling

Wenn die ersten zarten Stangen geerntet werden, ist der Weg Richtung Gaumen nicht mehr weit. Setzen Sie die noble Blässe des Spargels mit diesen Gerichten gekonnt in Szene!
Pur, weiß und himmlisch gut! Diese drei Rezepte müssen Sie diesen Frühling probieren:
Spargel-Tarte mit Ei und Schinken
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Zutaten für 4 Personen
- 800 g weißer Spargel
- Salz
- 1 Rolle Blätterteig
- 1 Eigelb
- 2 EL Sesam
- 2 EL schwarzer Sesam
- 40 g Butter
- 1 EL Zitronensaft
- Pfeffer
- 80 g geriebener Mozzarella
- 2 Eier
- 1/2 Handvoll Kräuter
- 100 g Schinken in dünnen Scheiben
Zubereitung * LEICHT * 1 h 15 min
- Den Spargel waschen, schälen und die holzigen Enden entfernen. Die Stangen ca. 5–8 Minuten in Salzwasser vorgaren, anschließend abschrecken und abtropfen lassen. Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen.
- Den Blätterteig entrollen und auf das Blech legen. Rundherum einen 1,5–2 cm breiten Rand einritzen. Das Eigelb mit 1 EL Wasser verquirlen, den Teigrand damit bestreichen und mit weißem und schwarzem Sesam bestreuen.
- Den Teigboden mit dem Spargel belegen, dabei die Richtung der Köpfe abwechseln. Die Butter in Flöckchen darüber verteilen. Alles mit Zitronensaft beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Tarte mit dem Mozzarella bestreuen und in ca. 35 Minuten goldbraun backen.
- Inzwischen die Eier in 5–6 Minuten wachsweich kochen, abschrecken, schälen und halbieren. Die Kräuter abbrausen, trockenschütteln und in Stücke zupfen. Den Schinken mit den Eihälften und Kräutern auf der Tarte verteilen. Alles mit Pfeffer übermahlen und die Spargel-Tarte servieren.
Spargel-Himbeer-Carpaccio
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Zutaten für 4 Personen
- 250 g weißer Spargel
- 250 g grüner Spargel
- 3 EL Zitronensaft
- 3 EL Olivenöl
- Salz
- Pfeffer
- 300 g Himbeeren
- 1 EL Honig
- 1 EL Himbeeressig
- 4 EL geröstete Pinienkerne
- Essblüten zum Garnieren
Zubereitung * LEICHT * 20 min
- Spargel abbrausen und putzen. Weißen Spargel ganz und grünen Spargel, falls nötig, im unteren Drittel schälen. Holzige Enden abschneiden und die Stangen längs in dünne Scheiben hobeln. Die Streifen in 4–6 cm lange Stücke schneiden.
- Spargel in einer Schüssel mit Zitronensaft, Öl und Salz locker vermischen und auf Teller auslegen. Mit Pfeffer übermahlen.
- Himbeeren verlesen und 1–2 Handvoll mit einer Gabel leicht stückig zerdrücken. Honig und Essig untermischen und in Tupfen auf dem Carpaccio verteilen. Mit den übrigen Himbeeren belegen. Mit Pinienkernen bestreuen und mit Essblüten garnieren.
Spargel mit Huhn und Erdbeersauce
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Zutaten für 4 Personen
- 300 g Erdbeeren
- 1 kleine Schalotte
- 3 TL Pflanzenöl
- 2–3 EL weißer Balsamico
- 2 EL Gelierzucker
- weißer Pfeffer
- 1 1/5 kg weißer Spargel
- Salz
- 1 Prise Zucker
- 1 Bund Radieschen
- 8 Hühneroberkeulen
- Pfeffer
- 200 ml Geflügelfond
- 4–5 EL Olivenöl
- 2 EL Schnittlauchröllchen
- 1–2 EL gehackter Majoran
- 1 EL Schnittlauchblüten zum Garnieren
Zubereitung * LEICHT * 1 h 30 min
- Die Erdbeeren waschen, putzen und klein würfeln. Schalotte abziehen und fein würfeln. In einem Topf das Öl erhitzen und die Schalotte darin glasig anschwitzen. Die Erdbeeren mit dem Essig und Gelierzucker untermischen und alles ca. 3–4 Minuten köcheln lassen. Die Sauce mit weißem Pfeffer würzen, abkühlen lassen und abschmecken.
- Den Spargel schälen, waschen und die holzigen Enden abschneiden. In einem Topf Salzwasser und Zucker aufkochen und den Spargel darin in 10–12 Minuten knapp bissfest kochen, abgießen und abtropfen lassen.
- Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Radieschen putzen, waschen und halbieren oder vierteln. Die Hühneroberkeulen abbrausen, trockentupfen und mit Salz und Pfeffer würzen.
- In einer großen ofenfesten Pfanne 2 EL Öl erhitzen und die Keulen darin auf beiden Seiten goldbraun anbraten. Anschließend mit dem Fond ablöschen und das Fleisch im Ofen in 25–30 Minuten fertig garen.
- In einer zweiten Pfanne das übrige Öl erhitzen und den Spargel mit den Radieschen darin unter Wenden 4–5 Minuten anbraten und leicht bräunen. Beides mit Salz und Pfeffer würzen, auf Teller verteilen und die Hühneroberkeulen darauf anrichten. Alles leicht mit Pfeffer übermahlen, mit Schnittlauch, Majoran und Schnittlauchblüten bestreuen und servieren.
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