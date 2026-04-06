Spargel-Vielfalt: 3 kreative Rezepte für den Frühling

Von diesen Lebensmitteln sollten Sie im April unbedingt die Finger lassen

Der April macht, was er will. Das gilt leider auch für das Angebot in den Regalen. Während die Natur langsam erwacht, suggerieren uns die Supermärkte eine Vielfalt, die es im regionalen Anbau so noch gar nicht gibt. Wer nachhaltig und gesund genießen will, sollte den Saisonkalender genau kennen.