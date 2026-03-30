Schlank mit Spargel: Diese leichten Rezepte helfen beim Abnehmen

Spargel ist nicht nur DAS Frühlingsgemüse schlechthin – er ist auch ein echter Geheimtipp, wenn Sie ein paar Kilos verlieren möchten. Kaum Kalorien, viel Wasser, dazu wertvolle Nährstoffe: perfekt für leichte Gerichte, die satt machen, aber nicht belasten.
Hier kommen drei einfache Spargel-Rezepte, die Genuss und Abnehmen ganz entspannt verbinden.
Low-Carb-Spargel mit leichter Kräutersauce & Ei
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Zutaten (2 Portionen):
- 4 Eier
- 1 kg weißer Spargel
- Salz, Zucker
- 1 EL Butter
- 1 TL Mehl
- 200 ml Spargelsud
- 1 Schuss Milch
- Petersilie, Dill
- Salz, Pfeffer
Zubereitung:
- Eier je nach Wunsch 5-10 Minuten kochen. Spargel schälen, in Salzwasser mit etwas Zucker garen und den Sud auffangen.
- Für die Sauce Butter schmelzen, Mehl einrühren und nach und nach mit Spargelsud ablöschen. Milch hinzufügen, würzen und Kräuter unterrühren.
- Spargel anrichten, Sauce darübergeben und mit gehackten Eiern toppen.
- Tipp: Wer Kalorien sparen möchte, kann die Buttermenge reduzieren oder durch etwas Öl ersetzen.
Low-Carb Tomaten-Spargel-Omelett
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Zutaten (1 Portion):
- 3 Eier + 2 Eiklar
- 100 g grüner Spargel
- 100 g Cherrytomaten
- 1 TL Butter
- 10 g geriebener Käse (light)
- Knoblauch, Petersilie
- Salz, Pfeffer
Zubereitung:
- Gemüse schneiden, Knoblauch hacken. Spargel zuerst in der Pfanne anbraten, dann Tomaten hinzufügen.
- Eier mit Käse und Gewürzen verquirlen, über das Gemüse geben und zugedeckt stocken lassen (ca. 5–6 Minuten).
- Für extra Protein einfach noch etwas Hüttenkäse dazu servieren.
Ofenspargel mit Tomaten & Rucola
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Zutaten (2 Portionen):
- 2 kg weißer Spargel
- 400 g Kirschtomaten
- 2 Knoblauchzehen
- 60 g Nüsse
- 4 EL Balsamico
- 4 EL Olivenöl
- 2 EL Agavendicksaft
- Salz, Pfeffer
- 50 g Rucola
Zubereitung:
- Backofen auf 200 °C vorheizen. Nüsse kurz rösten. Spargel vorbereiten, mit Knoblauch in eine Auflaufform geben.
- Mit Marinade aus Essig, Öl und Agavendicksaft vermengen und 20–25 Minuten garen. Nach der Hälfte der Zeit Tomaten hinzufügen.
- Mit Rucola und Nüssen servieren.
Abnehmen kann richtig gut schmecken.