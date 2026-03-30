Schlank mit Spargel: Diese leichten Rezepte helfen beim Abnehmen

Schlank ohne hungern: Mit diesen 6 Lebensmitteln purzeln die Kilos wie von selbst

Die warme Jahreszeit rückt näher und mit ihr der Wunsch, den hartnäckigen Winterspeck endlich loszuwerden. Die gute Nachricht: Sie müssen dafür weder hungern noch auf Genuss verzichten. Wir verraten, mit welchen genialen Sattmachern Sie sich für die Badesaison in Topform essen.