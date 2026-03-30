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Schlank mit Spargel: Diese leichten Rezepte helfen beim Abnehmen
© Getty Images

Ernährung

Schlank mit Spargel: Diese leichten Rezepte helfen beim Abnehmen

30.03.26, 11:29
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Spargel ist nicht nur DAS Frühlingsgemüse schlechthin – er ist auch ein echter Geheimtipp, wenn Sie ein paar Kilos verlieren möchten. Kaum Kalorien, viel Wasser, dazu wertvolle Nährstoffe: perfekt für leichte Gerichte, die satt machen, aber nicht belasten. 

Hier kommen drei einfache Spargel-Rezepte, die Genuss und Abnehmen ganz entspannt verbinden. 

Low-Carb-Spargel mit leichter Kräutersauce & Ei

Schlank mit Spargel: Diese leichten Rezepte helfen beim Abnehmen
© Getty Images

Zutaten (2 Portionen):

  • 4 Eier
  • 1 kg weißer Spargel
  • Salz, Zucker
  • 1 EL Butter
  • 1 TL Mehl
  • 200 ml Spargelsud
  • 1 Schuss Milch
  • Petersilie, Dill
  • Salz, Pfeffer 

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Zubereitung:

  1. Eier je nach Wunsch 5-10 Minuten kochen. Spargel schälen, in Salzwasser mit etwas Zucker garen und den Sud auffangen.
  2. Für die Sauce Butter schmelzen, Mehl einrühren und nach und nach mit Spargelsud ablöschen. Milch hinzufügen, würzen und Kräuter unterrühren.
  3. Spargel anrichten, Sauce darübergeben und mit gehackten Eiern toppen.
  4. Tipp: Wer Kalorien sparen möchte, kann die Buttermenge reduzieren oder durch etwas Öl ersetzen. 

Low-Carb Tomaten-Spargel-Omelett 

Schlank mit Spargel: Diese leichten Rezepte helfen beim Abnehmen
© Getty Images

Zutaten (1 Portion):

  • 3 Eier + 2 Eiklar
  • 100 g grüner Spargel
  • 100 g Cherrytomaten
  • 1 TL Butter
  • 10 g geriebener Käse (light)
  • Knoblauch, Petersilie
  • Salz, Pfeffer 

Zubereitung:

  1. Gemüse schneiden, Knoblauch hacken. Spargel zuerst in der Pfanne anbraten, dann Tomaten hinzufügen.
  2. Eier mit Käse und Gewürzen verquirlen, über das Gemüse geben und zugedeckt stocken lassen (ca. 5–6 Minuten).
  3. Für extra Protein einfach noch etwas Hüttenkäse dazu servieren. 

Ofenspargel mit Tomaten & Rucola

Schlank mit Spargel: Diese leichten Rezepte helfen beim Abnehmen
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Zutaten (2 Portionen):

  • 2 kg weißer Spargel
  • 400 g Kirschtomaten
  • 2 Knoblauchzehen
  • 60 g Nüsse
  • 4 EL Balsamico
  • 4 EL Olivenöl
  • 2 EL Agavendicksaft
  • Salz, Pfeffer
  • 50 g Rucola 

Zubereitung:

  1. Backofen auf 200 °C vorheizen. Nüsse kurz rösten. Spargel vorbereiten, mit Knoblauch in eine Auflaufform geben.
  2. Mit Marinade aus Essig, Öl und Agavendicksaft vermengen und 20–25 Minuten garen. Nach der Hälfte der Zeit Tomaten hinzufügen.
  3. Mit Rucola und Nüssen servieren. 

 

Abnehmen kann richtig gut schmecken.

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