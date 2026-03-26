Die BESTE Kombi der Saison: 3 leckere Bärlauch + Spargel Rezepte

Wenn draußen alles sprießt, ist auch in der Küche Hochsaison für zwei echte Stars: Spargel und Bärlauch. Der eine mild, knackig und leicht süßlich, der andere intensiv, würzig und herrlich knoblauchartig, zusammen ergeben sie eine Kombination, die einfach nach Frühling schmeckt.
Es ist die beste Kombination, die die saisonale Küche derzeit bieten kann: Bärlauch + Spargel. Hier sind drei unkomplizierte, aber besondere Rezepte, die genau die Saisonliebe feiern können - perfekt für ein entspanntes Abendessen oder Gäste.
Grüner Spargel Pasta mit Bärlauch
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Zutaten (4 Portionen):
- 500 g grüner Spargel
- 500 g Pasta
- 1 Bund frischer Bärlauch
- 6–8 Cherrytomaten
- 1 Burrata oder Mozzarella
- 2 Zehen Knoblauch
- 50 ml pflanzliches Öl
- 100 ml Weißwein (alternativ Gemüsebrühe)
- Salz
Zubereitung:
- Einen Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen und die Pasta al dente garen.
- Spargel waschen und ca. 2 cm vom unteren Ende abschneiden.
- Bärlauch waschen, Stiele entfernen und fein hacken.
- Tomaten waschen und klein würfeln.
- Öl in einer Pfanne erhitzen, Knoblauch in Scheiben schneiden und darin anbraten.
- Spargel dazugeben und rundum anrösten.
- Mit Weißwein ablöschen, Bärlauch hinzufügen und 8-10 Minuten köcheln lassen.
- Pasta abgießen und unter den Spargel mischen.
- Tomaten unterheben und alles gut vermengen.
- Burrata zerzupfen und auf der Pasta verteilen.
Weißer Spargel in cremiger Bärlauchsauce
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Zutaten (4 Portionen)
Für die Sauce:
- 1 kleine Zwiebel
- 100 g Bärlauch
- 25 g Butter
- 200 ml Gemüsebrühe
- 90 g Sauerrahm
- Salz, Pfeffer, Muskatnuss
- Zitronensaft
Für den Spargel:
- 1 kg weißer Spargel
- 1 TL Salz
- 1 TL Zucker
- 1 TL Butter
Zubereitung:
- Spargel schälen, Enden abschneiden.
- In Wasser mit Salz, Zucker und Butter ca. 15-20 Minuten bissfest garen.
- Warmhalten (z. B. im Ofen bei 80 °C).
- Zwiebel fein würfeln und in Butter glasig dünsten.
- 150 ml Spargelwasser und Brühe zugeben, kurz aufkochen.
- Bärlauch einrühren und 2 Minuten köcheln lassen.
- Sauerrahm, Gewürze und Zitronensaft zugeben, alles pürieren.
- Spargel mit Sauce servieren.
Kleine Spargel-Sackerl mit Bärlauch-Hollandaise & Drillingen
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Zutaten (4 Portionen)
Für die Drillinge:
- 800 g Drillinge
- 1 TL Kümmel
- 2 Lorbeerblätter
- Butter oder Butterschmalz
- Salz, Pfeffer
Für den Spargel:
- 1,2 kg weißer Spargel
- 4 EL Butter
- 1 Bio-Zitrone
- 2 EL Kapern
- 1 EL Zucker
- 1 EL Salz
- Chiliflocken
Für die schnelle Bärlauch-Hollandaise:
- 2 Eigelb
- 1 TL milder Senf
- 1 EL Weinessig
- Zitronensaft
- 1 EL Sauerrahm
- 125 g Butter
- 1 Handvoll Bärlauch
- Salz, Pfeffer, Zucker
Zubereitung:
- Drillinge mit Kümmel und Lorbeer kochen, dann in Butter goldbraun anbraten.
- Ofen auf 180 °C Umluft vorheizen.
- Spargel schälen, portionieren und auf Backpapier legen.
- Mit Butter, Zitronenschale, Kapern, Gewürzen toppen.
- Päckchen verschließen und 15-20 Minuten im Ofen garen.
- Für die Hollandaise: Eigelb, Senf, Essig, Sauerrahm und Gewürze mixen.
- Warme Butter langsam einarbeiten, bis eine cremige Sauce entsteht.
- Bärlauch unterpürieren und abschmecken.
- Die Päckchen erst am Tisch öffnen, der Duft ist Teil des Erlebnisses. Mit Kartoffeln und Hollandaise servieren.
Spargel und Bärlauch sind mehr als nur saisonale Zutaten – sie sind ein echtes Dream-Team.