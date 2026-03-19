Weißer vs. grüner Spargel: So lange sollten Sie ihn wirklich kochen

Spargel kochen klingt simpel, doch die richtige Garzeit macht den Unterschied. Während weißer Spargel etwas länger braucht, ist grüner deutlich schneller fertig. Mit den richtigen Minuten gelingt beides perfekt: zart, aromatisch und genau auf den Punkt.
Spargelzeit ist für viele die schönste kulinarische Jahreszeit, aber beim Kochen herrscht oft Unsicherheit. Zu weich, zu bissfest, irgendwie faserig? Keine Sorge: Mit der richtigen Garzeit wird Spargel genau so, wie er sein soll - zart, aromatisch und einfach perfekt. Und ja: Weißer und grüner Spargel brauchen unterschiedliche Zeiten.
Weißer Spargel: Der Klassiker braucht Geduld
Weißer Spargel ist empfindlicher und etwas dicker, deshalb dauert es auch länger, bis er gar ist.
So lange sollten Sie ihn kochen:
- ca. 10-15 Minuten, je nach Dicke
Wichtig: Er sollte weich sein, aber nicht auseinanderfallen. Der perfekte Test? Mit einer Gabel leicht einstechen, wenn er sanft nachgibt, ist er fertig.
Extra-Tipp: Weißer Spargel wird klassisch in leicht gesalzenem Wasser mit etwas Zucker und einem Spritzer Zitrone gekocht. Das hebt den Geschmack nochmal.
Grüner Spargel: Schneller & unkomplizierter
Grüner Spargel ist der entspanntere Typ - weniger schälen, kürzere Garzeit, intensiverer Geschmack.
So lange braucht er:
- ca. 5-8 Minuten
Er darf ruhig noch etwas Biss haben, das macht ihn besonders lecker.
Gut zu wissen: Grüner Spargel eignet sich auch perfekt zum Anbraten oder für den Ofen, wenn Sie es etwas knuspriger mögen.
Kochen, dämpfen oder braten?
Klassisch wird Spargel gekocht, aber es gibt Alternativen:
- Dämpfen: schonender, mehr Geschmack bleibt erhalten
- Braten: besonders bei grünem Spargel super aromatisch
- Ofen: wenig Aufwand, viel Geschmack
Ob weiß oder grün, die richtige Garzeit entscheidet über den Geschmack.