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Weißer vs. grüner Spargel: So lange sollten Sie ihn wirklich kochen
© Getty Images

Garzeit

Weißer vs. grüner Spargel: So lange sollten Sie ihn wirklich kochen

19.03.26, 11:10
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Spargel kochen klingt simpel, doch die richtige Garzeit macht den Unterschied. Während weißer Spargel etwas länger braucht, ist grüner deutlich schneller fertig. Mit den richtigen Minuten gelingt beides perfekt: zart, aromatisch und genau auf den Punkt. 

Spargelzeit ist für viele die schönste kulinarische Jahreszeit, aber beim Kochen herrscht oft Unsicherheit. Zu weich, zu bissfest, irgendwie faserig? Keine Sorge: Mit der richtigen Garzeit wird Spargel genau so, wie er sein soll - zart, aromatisch und einfach perfekt. Und ja: Weißer und grüner Spargel brauchen unterschiedliche Zeiten.  

Weißer vs. grüner Spargel: So lange sollten Sie ihn wirklich kochen
© Getty Images

Weißer Spargel: Der Klassiker braucht Geduld

Weißer Spargel ist empfindlicher und etwas dicker, deshalb dauert es auch länger, bis er gar ist. 

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So lange sollten Sie ihn kochen: 

  • ca. 10-15 Minuten, je nach Dicke 

Wichtig: Er sollte weich sein, aber nicht auseinanderfallen. Der perfekte Test? Mit einer Gabel leicht einstechen, wenn er sanft nachgibt, ist er fertig. 

Extra-Tipp: Weißer Spargel wird klassisch in leicht gesalzenem Wasser mit etwas Zucker und einem Spritzer Zitrone gekocht. Das hebt den Geschmack nochmal. 

Grüner Spargel: Schneller & unkomplizierter

Grüner Spargel ist der entspanntere Typ - weniger schälen, kürzere Garzeit, intensiverer Geschmack. 

So lange braucht er:

  • ca. 5-8 Minuten

Er darf ruhig noch etwas Biss haben, das macht ihn besonders lecker.

Gut zu wissen: Grüner Spargel eignet sich auch perfekt zum Anbraten oder für den Ofen, wenn Sie es etwas knuspriger mögen. 

Kochen, dämpfen oder braten?

Klassisch wird Spargel gekocht, aber es gibt Alternativen:

  • Dämpfen: schonender, mehr Geschmack bleibt erhalten
  • Braten: besonders bei grünem Spargel super aromatisch
  • Ofen: wenig Aufwand, viel Geschmack 

 

Ob weiß oder grün, die richtige Garzeit entscheidet über den Geschmack.

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