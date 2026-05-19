Black Sand Chocolate: Die neue Dubai-Schokolade kostet fast 30 Euro

Vergessen Sie Dubai-Schokolade: Auf TikTok geht gerade eine neue Luxus-Schoki viral, die aussieht wie schwarzer Sand, inklusive Trüffel, schwarzem Sesam und einem Preis von fast 30 Euro.

Wer dachte, dass der Hype rund um virale Schokolade langsam vorbei ist, hat die Rechnung wohl ohne TikTok gemacht. Nach Dubai Chocolate und der gehypten Angel Hair Chocolate gibt es jetzt nämlich schon den nächsten Rising Star am Schoko-Himmel und der sieht ehrlich gesagt eher aus wie vulkanischer Sand als wie Dessert. Der Name: Black Sand Chocolate. Und die neue Trend-Schokolade setzt nicht nur optisch komplett auf Drama, sondern auch geschmacklich.

Die Schokolade sieht aus wie schwarzer Sand

Die luxuriöse Schokoladentafel stammt von der Marke Tucho und sorgt aktuell auf Social Media für Millionen Klicks. Der Grund: Beim Aufbrechen der Tafel kommt eine dunkle, cremige Füllung zum Vorschein, die natürlich sofort auf TikTok und Instagram getestet wird.

Die Zutaten lesen sich dabei fast wie die Menükarte eines Fine-Dining-Restaurants:

schwarzer Sesam

Mohn

Haselnusscreme

Steinpilz

schwarzer Trüffel

Vor allem die Mohnsamen sorgen dabei für die sandige Textur, während schwarzer Sesam zusätzlichen Crunch bringt.

Social Media ist gleichzeitig fasziniert und verwirrt

Natürlich wäre es kein echter Food-Hype ohne hunderte Reaction-Videos. Viele User:innen zeigen sich überraschend begeistert von der ungewöhnlichen Kombi. „Es ist viel leckerer, als es aussieht“, schreibt eine Userin unter ihrem Testvideo. Eine andere meint: „Sehr schwierig zu essen, aber irgendwie richtig gut.“

Andere wiederum sind komplett skeptisch. „Bin ich die Einzige, die dachte, das wäre Asphalt?“, kommentiert eine Userin. Und ehrlich: Ganz unrecht hat das Internet nicht. Die schwarze, krümelige Oberfläche erinnert tatsächlich eher an schwarzen Hawaii-Sand oder Aktivkohle als an klassische Schokolade.

Luxus-Schokolade mit Luxus-Preis

Ganz günstig ist der virale Snack allerdings nicht. Für 210 Gramm der Black Sand Chocolate zahlt man aktuell rund 29 Euro. Also definitiv eher: Luxus-Schoki für experimentierfreudige Foodies als Snack für zwischendurch.

Was mit Pistazienfüllung und knusprigem Engelshaar begann, entwickelt sich mittlerweile immer mehr zu einer Art Food-Challenge für Social Media.