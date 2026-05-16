Waldbrand-Alarm im beliebten Urlaubsland

Von Waldbränden zerstörte Fläche um rund 70 Prozent gestiegen

Die durch Waldbrände in Kroatien zerstörte Fläche hat in den ersten vier Monaten des Jahres deutlich zugenommen.

Seit Jahresbeginn seien rund 5.060 Hektar Land verwüstet worden. Das sagte der Chef der kroatischen Feuerwehr, Slavko Tucakovic, am Samstag gegenüber der kroatischen Nachrichtenagentur HINA. Dies entspreche einem Anstieg um rund 70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Brandfälle habe sich um 20 Prozent erhöht.

"Besonders heftigen" Waldbrände

Nach einem Jahresbeginn mit extremen Wetterereignissen hatten Forscher kürzlich vor "besonders heftigen" Waldbränden in den kommenden Monaten gewarnt. Die Wahrscheinlichkeit verheerender extremer Brände könnte "die höchste sein, die wir in der jüngeren Geschichte erlebt haben, sollte sich tatsächlich ein starker El Niño entwickeln", sagte Theodore Keeping vom Londoner Imperial College am Dienstag. Der Wissenschafter bezog sich damit auf das natürlich auftretende Wetterphänomen El Niño.

In Kroatien waren im vergangenen Jahr zwei Menschen bei Waldbränden gestorben und 18 weitere verletzt worden, unter ihnen acht Feuerwehrleute. Besonders betroffen von Waldbränden ist in der Regel die Adriaküste in den Monaten Juni bis September.