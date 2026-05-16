38-Jähriger im Urlaubsparadies von 4-Meter-Hai getötet

In einer beliebten Urlaubsregion im Westen Australiens ist ein Mann bei einem Hai-Angriff getötet worden.

Der 38-Jährige, der mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden war, habe "leider nicht wiederbelebt werden" können, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Mann war demnach am Samstagmorgen vor der Küste der Insel Rottnest nahe der Stadt Perth attackiert worden. Bei dem Tier handelte es sich den Behörden zufolge um einen Weißen Hai.

Es war der erste tödliche Angriff im Westen Australiens seit mehr als einem Jahr. Das Ministerium für Primärwirtschaft und regionale Entwicklung des Bundesstaates Western Australia teilte mit, der Mann sei von einem vier Meter langen Exemplar gebissen worden. Es rief die Öffentlichkeit dazu auf, in den Gewässern rund um das Gebiet "besondere Vorsicht" walten zu lassen.

1.300 Zwischenfälle seit 1791 registriert

Seit dem Jahr 1791 sind in Australien fast 1.300 Zwischenfälle mit Haien verzeichnet worden, mehr als 250 davon endeten tödlich. Im vergangenen Jahr war im September ein Surfer an einem beliebten Strand in Sydney von einem Weißen Hai getötet worden, im Dezember kam eine Schwimmerin bei einem Hai-Angriff an einem abgelegenen Strand nördlich von Sydney ums Leben.

Im Westen Australiens hatte sich zuletzt im März vergangenen Jahres eine tödliche Hai-Attacke ereignet. Damals war ein Surfer an einem abgelegenen Strand angegriffen worden. Normalerweise sind Hai-Angriffe selten. Die steigende Zahl von Wassersportlern führt jedoch dazu, dass auch die Zahl der Hai-Angriffe zunimmt. Besonders betroffen sind Surfer, denen Haie in die Extremitäten beißen, weil die Raubfische sie für Robben halten.