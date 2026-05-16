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Abu-Bilal al-Minuki

Trump: Weltweiter Vize-Chef der IS-Miliz getötet

16.05.26, 07:25
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Der weltweite Vize-Chef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu-Bilal al-Minuki, ist laut US-Präsident Donald Trump getötet worden. 

 Dies sei bei einem gemeinsamen Einsatz von US- und nigerianischen Streitkräften geschehen, teilte Trump am Freitag (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social mit. Auf seine Anweisung hin hätten die Truppen eine minutiös geplante und sehr komplexe Mission fehlerfrei ausgeführt, um den "aktivsten Terroristen der Welt" auszuschalten.

Al-Minuki habe geglaubt, sich in Afrika verstecken zu können. Er habe jedoch nicht geahnt, dass die USA über Informanten verfügten, die sie über seine Aktivitäten auf dem Laufenden hielten, erklärte Trump weiter. Der US-Präsident dankte der nigerianischen Regierung für die Zusammenarbeit bei dem Einsatz. Trump gab in seinem Beitrag den genauen Ort der Operation nicht bekannt.

Nigerianischer Staatsbürger

Al-Minuki, ein nigerianischer Staatsbürger, wurde laut dem US-Bundesregister 2023 von der damaligen Biden-Regierung als "besonders ausgewiesener globaler Terrorist" eingestuft.

Trump, der Nigeria zuvor vorgeworfen hatte, Christen im Nordwesten nicht vor islamistischen Militanten zu schützen, dankte der nigerianischen Regierung für ihre Zusammenarbeit bei der Operation. Nigeria bestreitet, irgendeine Religion zu diskriminieren, und erklärte, seine Sicherheitskräfte gingen gegen bewaffnete Gruppen vor, die sowohl Christen als auch Muslime angreifen.

Die USA hatten bereits im Dezember Luftangriffe gegen mit dem Islamischen Staat verbundene Militante in Nigeria durchgeführt. Seitdem hat Washington Drohnen und 200 Soldaten entsandt, um das nigerianische Militär bei der Bekämpfung von Aufständen im Zusammenhang mit dem Islam zu unterstützen.

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