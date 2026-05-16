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Selenskyj: Putin plant Angriff auf NATO-Staat

Von Belarus aus

Selenskyj: Putin plant Angriff auf NATO-Staat

16.05.26, 06:28
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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Russland vor, Belarus tiefer in den Krieg hineinziehen zu wollen. 

Moskau erwäge, vom belarussischen Staatsgebiet aus den Norden der Ukraine oder ein NATO-Land anzugreifen, erklärte Selenskyj über den Messengerdienst Telegram. Die Ukraine wisse von weiteren Kontakten zwischen Russland und dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko, um diesen zur Teilnahme an neuen russischen Offensiven zu bewegen.

"Russland prüft Pläne für Operationen südlich und nördlich des belarussischen Territoriums", schrieb Selenskyj. Dies betreffe entweder die ukrainischen Regionen Tschernihiw und Kiew oder einen NATO-Staat. Stellungnahmen aus Moskau oder Minsk liegen zunächst nicht vor. Selenskyj wies die Streitkräfte an, einen Reaktionsplan auszuarbeiten und die Verteidigung im Norden der Ukraine zu stärken.

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