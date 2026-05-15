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© Getty

Hamburg ohne Zverev

Sinner-Match wegen Regen auf Samstag verschoben

15.05.26, 23:49
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Das Semifinal-Duell beim Masters-1000-Tennisturnier von Rom am Freitag zwischen dem Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner und dem Russen Daniil Medwedew ist wegen Regens abgebrochen und auf Samstag verschoben worden.  

Der Italiener führte zu diesem Zeitpunkt 6:2,5:7,4:2. Auf den Sieger der Partie wartet im Endspiel der Norweger Casper Ruud, der den Italiener Luciano Darderi ebenfalls nach Regenunterbrechung mit 6:1,6:1 abgefertigt hatte.

Unterdessen wurde bekannt, dass Alexander Zverev in der kommenden Woche nicht beim Turnier in Hamburg an den Start gehen wird. Der Weltranglisten-Dritte sagte für die am Sonntag beginnende Sandplatz-Veranstaltung wegen Rückenproblemen ab und gönnt sich vor den French Open stattdessen ein paar Tage Ruhe.

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