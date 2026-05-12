Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Tennis
Das Bein! Darum sagt Potapova für Turnier ab
© getty

Tennis-Aufreger

Das Bein! Darum sagt Potapova für Turnier ab

12.05.26, 14:22
Teilen

Nach ihrem tollen Lauf mit Linz-Finale, Madrid-Semifinale und Rom-Achtelfinale muss Neo-Österreicherin Anastasia Potapowa eine Pause einlegen. Das rechte Bein macht Probleme.

Nachdem sich Anastasia Potapova Montagabend im Rom-Achtelfinale der Weltranglisten-Fünften Jessica Pegula mit 6:7, 2:6 geschlagen geben musste, klagte sie über Schmerzen und Müdigkeit und sagte im Hinblick auf die French Open (ab 24. Mai) für das nächstwöchige Turnier in Straßburg ab.

Pause, um für French Open zu regenerieren

„Es war ein sehr körperliches Spiel“, meinte Potapova vor ihrer Abreise in Rom. Im Tiebreak des über eine Stunde dauernden 1. Satzes gegen Pegula hatte sie bei 4:6 zwei Satzbälle abgewehrt. Danach war die Luft draußen. Die Strapazen der vergangenen Wochen mit Linz-Finale, Madrid-Semifinale und bereits dem sechsten Match in Rom aus der Qualifikation heraus waren letztlich zu viel gegen die Weltranglisten-Fünfte. Dazu kamen Probleme mit dem rechten Bein.

„Ich habe mich schon beim Aufwachen nicht allzu gut gefühlt und habe schon etwas Schmerzen gespürt,“ schilderte die Neo-Österreicherin später. Sie glaubt aber nicht, dass es etwas Ernstes ist: „Es ist wohl eine Kombination aus Müdigkeit und sehr vielen Spielen in der letzten Zeit. Ich muss wohl nur ein paar Tage regenerieren.“

Potapova darf sich mit 79.510 Euro sowie 120 Weltranglisten-Punkten trösten. Im Live-Ranking verbesserte sie sich um zehn Ränge und sollte als WTA-Nr. 28 ihre Setzung bei den French Open sicher haben. Beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres will sie dann ihren Höhenflug fortsetzen.und sich in die Nähe ihres besten WTA-Rankings (WTA-Nr. 21/Juni 2023) spielen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen