Kuriose Trikot-Panne beim FC Bayern

Der FC Bayern München hat sein neues Heimtrikot für die Saison 2026/27 enthüllt. Doch bei der Präsentation unterlief Ausrüster Adidas ein skurriler Fehler, der für ordentlich Gesprächsstoff sorgt.

Pünktlich zum Champions-League-Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain am heutigen Mittwoch wurde das neue Dress des deutschen Rekordmeisters offiziell vorgestellt. Während die Fans das Design begutachteten, tauchte im Online-Shop von Adidas plötzlich ein Name auf, der dort eigentlich nichts mehr zu suchen hat.

In der Personalisierungs-Abteilung des Webshops konnten Anhänger das neue Trikot zeitweise mit dem Namen "Coman" und der Rückennummer 11 auswählen. Das Kuriose daran: Der französische Flügelstürmer Kingsley Coman spielt schon seit Sommer 2025 nicht mehr für den FC Bayern. Er wechselte damals in die saudische Liga zu Al-Nassr, wo er unter anderem an der Seite von Cristiano Ronaldo aufläuft.

Systemfehler erst spät behoben

Laut Medienberichten handelte es sich bei der Coman-Option um einen offensichtlichen Systemfehler. Erst gegen 22 Uhr verschwand der Name des Ex-Spielers aus dem Menü. Im offiziellen Fanshop des FC Bayern selbst gab es diesen Fehler nicht; dort stand die Beflockung mit dem Namen des Franzosen zu keinem Zeitpunkt zur Auswahl.

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Preise für das neue Jersey

Wer sich das neue Shirt sichern möchte, muss für die Basisversion 100 Euro auf den Tisch legen. Die hochwertige Authentic-Variante wird für 150 Euro angeboten. Neben dem fehlerhaften Coman-Flock war im Adidas-Shop übrigens auch die Nummer 11 von Nicolas Jackson zu finden. Der Leihspieler ist aktuell vom FC Chelsea an die Münchner ausgeliehen.

Kingsley Coman war jahrelang eine feste Größe in München und absolvierte insgesamt 339 Pflichtspiele für den Verein. Sein Abgang nach Saudi-Arabien markierte das Ende einer Ära, die nun durch den Technik-Fehler bei Adidas kurzzeitig und unfreiwillig wieder präsent wurde.