Es kracht! Real-Star verteilt Watsche im Training

Real Madrid kommt in dieser Saison einfach nicht zur Ruhe. Neben der titellosen Saison drangen bereits mehrfach Eskapaden an die Öffentlichkeit, so auch diese: Real-Star Antonio Rüdiger soll einen Mitspieler im Training geohrfeigt haben.

Erst kürzlich kamen Berichte über die Unzufriedenheit von Superstar Kylian Mbappé bei Real Madrid ans Tageslicht (oe24 berichtete), weshalb die Beliebtheit im Team sinken soll.

Doch es kracht auch an anderen Fronten. Vor einigen Wochen sollen zwei Spieler der Madrilenen im Trainingszentrum Valdebebas aneinander geraten sein, davon berichtet Journalist Miguel Serrano beim Radiosender "Onda Cero".

"Rüdiger hat eine kurze Zündschnur"

Antonio Rüdiger, der immer wieder für negative Schlagzeilen sorgt, scheint ohnehin nicht der beste Freund von Alvaro Carreras zu sein. Doch diesmal ist der Streit eskaliert, woraufhin der 33-Jährige seinem zehn Jahre jüngeren Kollegen eine Watsche gegeben haben soll.

"Er hat ihm eine leichte Ohrfeige gegeben, keine harte. Es stimmt, dass Rüdiger eine kurze Zündschnur hat", erklärte Serrano die Situation. Es reiht sich ein in die lange Liste an Fehltritten und Problemen innerhalb der Real-Mannschaft. Wohl auch ein Mitgrund, wieso sowohl Xabi Alonso als auch Alvaro Arbeloa in dieser Saison gescheitert sind.

Zudem kursiert auf Social Media auch ein Video (siehe oben), in dem Rüdiger einen Betreuer von Real mehrfach leicht ohrfeigt, obwohl dieser nicht so wirkt als fände er die Situation so lustig wie der DFB-Nationalspieler.