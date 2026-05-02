Wiener WWE-Superstar Gunther sorgt für Chaos im Ring

Unser Wiener Wrestling-Star GUNTHER mischt wieder einmal die WWE auf. Jetzt macht der Simmeringer Jagd auf Champion Cody Rhodes.

Rhodes hatte sich nach seiner brutalen Schlacht gegen Randy Orton bei WrestleMania gerade erst wieder als fit zurückgemeldet, schon ist der Undisputed Champion der große Gejagte.

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Nach dem Match gegen Debütant Ricky Saints stürmte GUNTHER in den Ring und nahm Rhodes in seinen gefürchteten Sleeperhold. Dieser hatte schon die Karrieren von John Cena und AJ Styles beendet.

Jetzt macht der Wiener klar: Der höchste Preis im Wrestling-Business gehört ihm! GUNTHER posierte stolz mit dem Gürtel, Cody Rhodes muss sich also warm anziehen.