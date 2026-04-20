Selenskyj fordert von Magyar Transporter-Geld zurück

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj plant, mit dem designierten ungarischen Ministerpräsidenten Peter Magyar über die Rückgabe von Geldern zu sprechen, die ungarische Behörden Anfang März aus Geldtransportfahrzeugen der ukrainischen Oschadbank beschlagnahmt hatten.

Dies erklärte der ukrainische Staatschef laut einem Korrespondenten von Ukrinform am Montag im Fernsehen.

"Wir möchten das Geld immer noch zurückbekommen. Sie haben einen Teil unserer Gelder beschlagnahmt. [...] Wir werden mit Magyar sprechen. Ich bin der Meinung, dass sie es zurückgeben sollten. Orban (Ungarns Premier Viktor, Anm.) hat dieses Geld einfach gestohlen", sagte Selenskyj.

Mitarbeiter der Oschadbank

Am 6. März erklärte der ukrainische Außenminister Andrii Sybiha, dass die ungarischen Behörden in Budapest sieben ukrainische Staatsbürger - Mitarbeiter der Oschadbank - festgenommen und die von ihnen transportierten Gelder beschlagnahmt hätten. Seinen Angaben zufolge waren die Mitarbeiter in zwei Bankfahrzeugen auf dem Weg zwischen Österreich und der Ukraine unterwegs und transportierten Bargeld im Rahmen des routinemäßigen Geschäftsverkehrs zwischen staatlichen Banken. In den Fahrzeugen sollen 40 Millionen US-Dollar, 35 Millionen Euro und neun Kilogramm Gold im Rahmen einer Übereinkunft mit der österreichischen Raiffeisenbank transportiert und entsprechen deklariert worden sein, hatte Kiew betont.

Bargeld und Gold

Am 10. März verabschiedete die ungarische Regierung einen Sonderbeschluss bezüglich des aus den Fahrzeugen der Oschadbank beschlagnahmten Bargeldes und Goldes. Bis zum Abschluss der Ermittlungen verbleiben die Vermögenswerte unter der Kontrolle der ungarischen Behörden. Am 12. April fanden in Ungarn Parlamentswahlen statt, aus denen die von Peter Magyar geführte Tisza-Partei als Sieger hervorging. Es wird erwartet, dass er im Mai offiziell sein Amt als Ministerpräsident antritt.