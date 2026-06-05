TV
Radio
E-Paper
Welt

Technologie

USA wollen sich jetzt mit KI schützen

US President Donald Trump gestures as he speaks with the press aboard Air Force One as he flies from Joint Base Andrews in Maryland to Eau Claire, Wisconsin, June 5, 2026. President Trump is traveling to Chippew Falls, Wisconsin, to attend a rountable on agriculture. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
© APA/AFP/SAUL LOEB
Trump will Technologie nicht zur Einschränkung der Meinungsfreiheit oder für unrechtmäßige Überwachungsmaßnahmen einsetzen.
OE24 auf Google bevorzugen

Die US-Regierung will die Entwicklung und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im Bereich der nationalen Sicherheit beschleunigen.

Auch interessant

Uni-Chef schlägt Alarm: Kein Geld für 200 AKH-Ärzte

Nach UN-Klatsche: Deutschland will wieder kandidieren

Der große oe24.TV-Politik-Insider mit Niki Fellner

Karl Wendl: Hans Arsenovic vs. Richard Schmitt

3.000 Fans bei erstem ÖFB-Training

"Unter meiner Regierung können und werden die USA den Einsatz von KI in den Bereichen Nachrichtendienste und Kriegsführung im Einklang mit amerikanischen Werten verantwortungsvoll vorantreiben", erklärte US-Präsident Donald Trump am Freitag in einem Memorandum.

Unrechtmäßige Überwachungsmaßnahmen

Zugleich betonte er, dass die Technologie nicht zur Einschränkung der Meinungsfreiheit oder für unrechtmäßige Überwachungsmaßnahmen eingesetzt werden dürfe. Verteidigungsminister Pete Hegseth habe nun 90 Tage Zeit, um eine bestehende Richtlinie zu autonomen Waffensystemen zu aktualisieren, damit KI-Systeme die militärische Befehlskette wahren, hieß es weiter.

Angesichts wachsender Sicherheitsbedenken in Washington hatte die Regierung führende KI-Entwickler Anfang der Woche aufgefordert, ihre leistungsfähigsten Modelle vor der Veröffentlichung freiwillig staatlichen Cybersicherheitstests zu unterziehen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Arsen-Alarm: OBI ruft Pfanne zurück

Putin gibt Probleme in Russland zu

49 Menschen verdursteten nach Lkw-Panne in der Sahara

Kapitol-Stürmer arbeitet jetzt fürs Pentagon

Goldhelm-Diebe müssen ins Gefängnis

Mutter ließ Sohn (14) für IS kämpfen

Nach Friedensangebot: Jetzt antwortet Putin

Die Polarlichter kommen zurück - wann und wo

Russen-Drohnen schlagen in Kiew ein

Leck an der ISS: Astronauten vor Evakuierung