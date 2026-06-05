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St. Petersburg

Kneissl vergnügt sich beim Russen-Bowling

Kneissl bowling
© x/screenshot
Ex-Außenministerin Karin Kneissl sorgt in St. Petersburg für Aufsehen. Nach einer Drohnenattacke vergnügte sie sich beim Bowling am Stand eines russischen Propagandasenders.
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Am Freitag wurde die Metropole St. Petersburg gleich am ersten Tag des Wirtschaftsforums von einer Drohnenattacke heimgesucht.

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Russen-Außenminister Sergei Lawrow und Karin Kneissl.
Russen-Außenminister Sergei Lawrow und Karin Kneissl. © Anadolu via Getty Images

Davon völlig unbeeindruckt zeigte sich Karin Kneissl. Die 61-Jährige teilte auf Telegram mit: "

Guten Abend aus Sankt Petersburg, das heute früh stark von Drohnen aus der Ukraine angegriffen wurde".

Bowling beim Propagandasender

Nach den Schlägen gegen die Stadt wurde sie gut gelaunt beim Stand des in der EU verbotenen Senders "Russia Today" beobachtet. Dort spielte sie lachend Bowling. Auf den weißen Kegeln prangten in dicken roten Lettern Begriffe wie "Sanktionen", "Zensur" und "Russophobie".

MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 17 (RUSSIA OUT) Former Austrian Foreign Affairs Minister Karin Kneissl talks to a journalist prior to the concert, marking the 20th Anniversary of RT Channel at Bolshoi Theater on October 17, 2025 in Moscow, Russia. The event marked the 20th anniversary of RT, the Russian state-controlled television network previously known as Russia Today. (Photo by Contributor/Getty Images)
© Getty Images

Bestens bezahlt vom Kreml

Die Ex-Außenministerin auf FPÖ-Ticket unter Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich nach ihrem Rückzug aus Österreich in eine russische Propagandistin gewandelt. Ihre öffentlichen Kommentare spiegeln die gewohnte Rhetorik des Kremls wider. Bereits lange vor ihrer Amtszeit reiste sie regelmäßig nach Russland. Diese Haltung wird nun offenbar lukrativ entlohnt. Laut Untersuchungen des russischen Exilmediums "Novaya Gazeta Europe", des "Standard" und von "The Insider" übersteigen ihre aktuellen Einkünfte in Russland sogar ihr früheres Ministergehalt in Österreich.

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