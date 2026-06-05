Kneissl vergnügt sich beim Russen-Bowling

Ex-Außenministerin Karin Kneissl sorgt in St. Petersburg für Aufsehen. Nach einer Drohnenattacke vergnügte sie sich beim Bowling am Stand eines russischen Propagandasenders.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Freitag wurde die Metropole St. Petersburg gleich am ersten Tag des Wirtschaftsforums von einer Drohnenattacke heimgesucht.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Russen-Außenminister Sergei Lawrow und Karin Kneissl. © Anadolu via Getty Images

Davon völlig unbeeindruckt zeigte sich Karin Kneissl. Die 61-Jährige teilte auf Telegram mit: "

Guten Abend aus Sankt Petersburg, das heute früh stark von Drohnen aus der Ukraine angegriffen wurde".

Bowling beim Propagandasender

Nach den Schlägen gegen die Stadt wurde sie gut gelaunt beim Stand des in der EU verbotenen Senders "Russia Today" beobachtet. Dort spielte sie lachend Bowling. Auf den weißen Kegeln prangten in dicken roten Lettern Begriffe wie "Sanktionen", "Zensur" und "Russophobie".

© Getty Images

Bestens bezahlt vom Kreml

Die Ex-Außenministerin auf FPÖ-Ticket unter Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich nach ihrem Rückzug aus Österreich in eine russische Propagandistin gewandelt. Ihre öffentlichen Kommentare spiegeln die gewohnte Rhetorik des Kremls wider. Bereits lange vor ihrer Amtszeit reiste sie regelmäßig nach Russland. Diese Haltung wird nun offenbar lukrativ entlohnt. Laut Untersuchungen des russischen Exilmediums "Novaya Gazeta Europe", des "Standard" und von "The Insider" übersteigen ihre aktuellen Einkünfte in Russland sogar ihr früheres Ministergehalt in Österreich.