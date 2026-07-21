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Anfrage im Parlament

Stocker muss jetzt Kosten für WM-Trip offenlegen

Ein Mann im Sakko mit rot-weißem Schal steht auf einer Treppe und blickt in die Kamera.
© _stocker.christian / Instagram
Eine parlamentarische Anfrage geht den Reisekosten von Kanzler Christian Stocker (ÖVP) nach.
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Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) reiste bekanntlich - samt Entourage von zehn Mitarbeitern, davon sechs aus seinem Kabinett - in die USA und feuerte das ÖFB-Team gegen Argentinien an. Auch Wirtschaftsgespräche standen auf dem Programm.

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Nun wird der US-Trip jedenfalls zum Fall für das Parlament. Unter dem Titel "Steuergeldfinanzierter VIP-Trip nach Dallas: Die wahren Kosten der Kanzler-Reise zum WM-Spiel gegen Argentinien" geht der FPÖ-Mandatar Markus Leinfellner den Kosten für die Reise nach.

Insgesamt 22 Fragen stellt der Freiheitliche dem Bundeskanzler, der nun zwei Monate Zeit für die Beantwortung hat. Leinfellner will unter anderem wissen, wie viele Tage die Reise gedauert hat, ob Business oder Economy geflogen wurde oder wie hoch die Kosten für Flug und Hotel waren.

Bekanntlich reiste für das Auftaktspiel der ÖFB-Elf Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler in die USA. Auch seinen Reisekosten will die FPÖ via parlamentarischer Anfrage nachgehen.

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