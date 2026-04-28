Öl-Schock: Vereinigte Arabische Emiraten wollen aus Opec aussteigen

Der nächste-Öl-Schock kündigt sich an. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben laut Staatsmedien ihren Austritt aus dem Öl-Kartell Opec und Opec+ mit 1. Mai bekannt gegeben.
Die vereinigten Arabischen Emirate haben am Dienstag laut Staatsmedien bekannt gegeben, dass sie am Freitag, 1. Mai, aus dem Öl-Kartell OPEC und OPEC+ austreten werden. Neben den Emiraten zählen auch der Iran, Irak, Algerien, Äquatorialguinea, Gabun, Kongo, Kuwait, Libyen, Nigeria, Venezuela und Saudi-Arabien zu den Mitgliedern.
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Das Ziel ist die Koordination der Erdölpolitik, um stabile Preise zu sichern. Der Sitz der OPEC ist in Wien.
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