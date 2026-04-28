Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 89.40 aktien down -2.72% Andritz AG 67.90 aktien down -1.88% BAWAG Group AG 146.20 aktien up +0.48% CA Immobilien Anlagen AG 26.900 aktien up +0.75% DO & CO Aktiengesellschaft 171.40 aktien up +0.35% EVN AG 28.800 aktien up +0.35% Erste Group Bank AG 100.80 aktien up +0.5% Lenzing AG 22.900 aktien equal +0% OMV AG 59.20 aktien up +1.2% Oesterreichische Post AG 33.100 aktien up +0.15% PORR AG 38.050 aktien down -0.13% Palfinger AG 35.600 aktien down -3.52% Raiffeisen Bank Internat. AG 44.100 aktien down -0.05% SBO AG 37.000 aktien down -1.33% STRABAG SE 85.00 aktien down -0.82% UNIQA Insurance Group AG 16.240 aktien up +1.37% VERBUND AG Kat. A 62.85 aktien down -3.53% VIENNA INSURANCE GROUP AG 64.10 aktien up +0.16% Wienerberger AG 24.780 aktien up +0.24% voestalpine AG 41.060 aktien down -1.39%
  1. oe24.at
  2. Business
VAE Öl
© Getty

Mit 1. Mai

Öl-Schock: Vereinigte Arabische Emiraten wollen aus Opec aussteigen

Von
28.04.26, 14:34
Teilen

  Der nächste-Öl-Schock kündigt sich an. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben laut Staatsmedien ihren Austritt aus dem Öl-Kartell Opec und Opec+ mit 1. Mai bekannt gegeben. 

Die vereinigten Arabischen Emirate haben am Dienstag laut Staatsmedien bekannt gegeben, dass sie am Freitag, 1. Mai, aus dem Öl-Kartell OPEC und OPEC+ austreten werden. Neben den Emiraten zählen auch der Iran, Irak, Algerien, Äquatorialguinea, Gabun, Kongo, Kuwait, Libyen, Nigeria, Venezuela und Saudi-Arabien zu den Mitgliedern.

Das Ziel ist die Koordination der Erdölpolitik, um stabile Preise zu sichern. Der Sitz der OPEC ist in Wien.

Mehr Infos in Kürze...

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen