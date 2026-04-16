Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Kim
© Getty

Gab schon Kontakt

Bayern-Star vor Wechsel zu Top-Klub

Von
16.04.26, 06:58
Teilen

Der Innenverteidiger steht vor einer Rückkehr nach Italien. 

Nach den bereits feststehenden Abgängen von Leon Goretzka und Raphael Guerreiro könnte ein weiterer Bayern-Star München bereits im Sommer verlassen. Medienberichten zufolge steht Min-Jae Kim vor einer Rückkehr nach Italien.

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, steht der Südkoreaner bei Juventus Turin ganz oben auf der Transferliste. Kim sei dabei der absolute Wunsch-Spieler von Juves Coach Luciano Spalletti, der den 29-Jährigen als neuen Abwehrchef plant.

Kim
© Getty

Transfer-Poker

Kim kam 2023 um 50 Millionen Euro von Neapel zu den Bayern, hat beim deutschen Meister seinen Stammplatz aber verloren. Die Münchner sind bereit, den Südkoreaner ziehen zu lassen, fordern aber Berichten zufolge rund 30 Millionen Euro für den 29-Jährigen - eine Summe, die Juventus (noch) nicht bereit ist, zu zahlen.

Zudem soll auch das hohe Gehalt des Koreaners (rund 8 Millionen Euro im Jahr) einen Transfer erschweren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen