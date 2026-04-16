Bayern-Star vor Wechsel zu Top-Klub

Der Innenverteidiger steht vor einer Rückkehr nach Italien.

Nach den bereits feststehenden Abgängen von Leon Goretzka und Raphael Guerreiro könnte ein weiterer Bayern-Star München bereits im Sommer verlassen. Medienberichten zufolge steht Min-Jae Kim vor einer Rückkehr nach Italien.

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, steht der Südkoreaner bei Juventus Turin ganz oben auf der Transferliste. Kim sei dabei der absolute Wunsch-Spieler von Juves Coach Luciano Spalletti, der den 29-Jährigen als neuen Abwehrchef plant.

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Transfer-Poker

Kim kam 2023 um 50 Millionen Euro von Neapel zu den Bayern, hat beim deutschen Meister seinen Stammplatz aber verloren. Die Münchner sind bereit, den Südkoreaner ziehen zu lassen, fordern aber Berichten zufolge rund 30 Millionen Euro für den 29-Jährigen - eine Summe, die Juventus (noch) nicht bereit ist, zu zahlen.

Zudem soll auch das hohe Gehalt des Koreaners (rund 8 Millionen Euro im Jahr) einen Transfer erschweren.