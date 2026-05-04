Clasico-Knall! Real droht Mega-Demütigung

Der Albtraum hat in Madrid längst ein Datum: Sonntag, Clásico, Camp Nou. Ausgerechnet dort könnte FC Barcelona den Liga-Titel perfekt machen – vor den Augen von Real Madrid, getragen vom ohrenbetäubenden Jubel zehntausender Barça-Fans.

Zwar haben die Königlichen am Sonntag die vorzeitige Meisterparty der Katalanen noch einmal vertagt, doch die Galgenfrist ist kurz. Beim 2:0 gegen Espanyol war es erneut Vinícius Júnior, der mit zwei spektakulären Treffern den drohenden K.o. hinauszögerte. Viel mehr als ein Aufschub war das allerdings nicht.

Flick-Elf braucht nur einen Punkt

Denn schon am Sonntag (21 Uhr, live auf DAZN) kommt es zum entscheidenden Clásico – und die Ausgangslage ist so simpel wie bitter: Ein Punkt genügt der Elf von Hansi Flick, um die 29. Meisterschaft perfekt zu machen. Ausgerechnet gegen Real Madrid. Eine Demütigung, die tiefer gehen dürfte als jede Niederlage.

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Auch historisch hat das Duell Gewicht: Erst zum zweiten Mal seit 1932 würde ein Clásico direkt über den Titel entscheiden. Die Bühne ist also bereitet – und für Madrid maximal unangenehm. Zwar blitzte zuletzt noch einmal die Klasse auf. Vinícius wirbelte, ließ Gegenspieler stehen und traf sehenswert, unterstützt von einer feinen Hacken-Vorlage von Jude Bellingham. Doch so eindrucksvoll diese Momente waren, sie ändern nichts an der Realität: Elf Punkte Rückstand bei nur noch vier Spielen – die Hoffnung ist praktisch dahin, die zweite titellose Saison in Folge zeichnet sich ab.

Kabinen-Zoff & Mbappé-Frust

Parallel dazu wachsen die Probleme neben dem Platz. Offensiv-Star Kylian Mbappé wird verletzt fehlen – sorgt aber mit seinem Sardinien-Trip an der Seite von Schauspielerin Ester Expósito für zusätzliche Unruhe. Trainer Álvaro Arbeloa beschwichtigt, doch intern scheint es längst zu brodeln. Berichte über Spannungen, Grüppchenbildung und Unzufriedenheit verdichten sich – die Kabine wirkt wie ein Pulverfass. Und genau in dieser Lage steht der Clásico an.

Für Real geht es damit um weit mehr als Punkte. Es geht um Stolz, um Hierarchien – und darum, eine historische Blamage abzuwenden.