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Henrik Kristoffersen
© Getty

ÖSV-Wechsel

Bald Österreicher? Kristoffersen sagt "bitte gerne"

23.04.26, 12:28
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Gerüchte um eine Einbürgerung von Ski-Ass Henrik Kristoffersen gibt es schon länger, ebenso einen Wechsel zum ÖSV. Im Sky-Interview betonte der Norweger seine Ambitionen nun erneut.

"Wenn es eine Möglichkeit gibt, dann sage ich bitte gerne. Wir untersuchen, ob es eine Möglichkeit mit einer Doppelstaatsbürgerschaft gibt", meinte Kristoffersen beim Sky-Interview während des Spiels Red Bull Salzburg gegen Austria Wien.

Immerhin lebt der 31-Jährige bereits seit Jahren in Salzburg, sein bislang einziger Sohn ist in Österreich geboren. Auch sein zweites Kind soll in Salzburg zur Welt kommen, der Wahl-Österreicher ist also bereits tief verwurzelt.

"Bleibe zu 100 Prozent in Österreich"

Und es soll noch länger nicht Schluss sein: "Ich fahre sicher noch vier Jahre Ski und in dieser Zeit bleiben wir zu 100 Prozent in Österreich." Und nach der Karriere? "Da schauen wir noch."

Da ein Wechsel der Staatsbürgerschaft "ein bisschen dauert", wie es Kristoffersen formulierte, geht er auch nicht von einem Wechsel zum ÖSV aus. Der Norweger spricht gar von einer Wahrscheinlichkeit von "einem Prozent". An der Beziehung zum ÖSV liegt es allerdings nicht. "Ich kenne Christian Mitter [sportlicher Leiter beim ÖSV, Anm.] sehr gut von früher. Er war für viele Jahre mein Trainer und er ist ein super Typ."

Daher werde er zu einem Verbandswechsel auch "nicht 100 Prozent Nein sagen".

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