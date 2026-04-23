"Zu 100 Prozent": Guardiola kündigt Kompany-Hammer an

Der Bayern-Trainer könnte nach England zurückkehren.

Die Diskussion um die Zukunft von Vincent Kompany sorgt trotz seines langfristigen Vertrags beim FC Bayern München weiterhin für Gesprächsstoff – nicht zuletzt wegen der engen Verbindung zu Manchester City. Nun hat sich ausgerechnet Startrainer Pep Guardiola selbst zu Wort gemeldet und die Spekulationen weiter angeheizt.

Rückkehr nach Manchester

Kompany, der zwischen 2008 und 2019 als Spieler und Kapitän eine Ära bei den „Sky Blues“ prägte, wird schon länger als möglicher Nachfolger Guardiolas gehandelt. Der Spanier kann sich dieses Szenario gut vorstellen – wenn auch nicht kurzfristig. „Das habe ich vor langer Zeit gesagt, als wir gegen Burnley spielten, im FA Cup oder Carabao Cup. Wir spielten zu Hause, und ich habe die Spiele gesehen. Ich sagte, dieser Typ wird früher oder später unser Trainer sein“, erklärte Guardiola in einer Medienrunde.

© Getty

Auch wenn ein Wechsel aktuell nicht konkret bevorsteht, ließ Guardiola durchblicken, dass er fest an eine Rückkehr seines früheren Kapitäns glaubt: „Früher oder später habe ich das Gefühl, nur für den Fall, dass er in einem bestimmten Moment beschließt, er beschließt und Bayern beschließt, nach England zurückzukehren. Ich bin ziemlich sicher, dass Manchester in seinem Herzen und in seinem Kopf sein wird, und hoffentlich werden sich die Wege zu einem bestimmten Zeitpunkt in seinem Leben kreuzen.“

Bayern nicht besorgt

Derzeit gibt es allerdings keine Anzeichen für einen baldigen Abschied aus München. Kompany gilt als Architekt des sportlichen Erfolgs beim FC Bayern, sein Vertrag läuft bis 2029. Auch die Klubführung zeigt sich demonstrativ entspannt. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen stellte gegenüber der Sportbild klar: „Wir haben Vincents Vertrag gerade erst verlängert. Also ist das überhaupt keine Frage. Ich bin auch überzeugt, dass Vincent nichts tut, was er nicht vorher gründlich durchdacht hat und alle Szenarien bedacht hat, die eine solche Entscheidung potenziell in Frage stellen könnten.“

Dreesen geht sogar noch weiter und betont seine Gewissheit: „Deshalb glaube ich zu 100 Prozent, dass er sich diese Frage gestellt hat, bevor er sich auf einen neuen Vertrag eingelassen hat. Seine Antwort war, den Vertrag zu verlängern, und genau deswegen spielt es überhaupt keine Rolle, ob jemand anderes für ihn kommt oder wie viele weitere Titel wir hoffentlich in dieser Saison noch gewinnen.“

Während also in England über eine mögliche Guardiola-Nachfolge spekuliert wird, ist die Lage in München klar: Kompany soll die Zukunft des FC Bayern prägen. Doch die Worte Guardiolas zeigen, dass Manchester City ihn langfristig keineswegs aus den Augen verloren hat – und ein Wiedersehen in anderer Rolle zumindest denkbar bleibt.