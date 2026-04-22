FC Bayern: ER vertritt Kompany gegen Paris

Der FC Bayern München muss im Halbfinal-Hinspiel der UEFA Champions League gegen Paris Saint-Germain auf Cheftrainer Vincent Kompany verzichten. Nun steht sein Ersatz fest.

Kompany hatte im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid seine dritte Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb gesehen und ist damit automatisch für das Hinspiel gesperrt. Der Belgier wird die Partie daher von der Tribüne aus verfolgen müssen und darf weder an der Seitenlinie coachen noch direkten Einfluss in der Kabine nehmen.

Während der Verein die Entscheidung offiziell noch zurückhält, soll laut BILD längst klar sein, wer die Verantwortung übernehmen soll. Im Trainerteam stehen mit René Marić, Floribert N’Galula und Aaron Danks gleich drei Assistenten bereit. Dem Bericht zufolge fiel die Wahl jedoch auf Danks.

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Der Engländer bringt bereits Erfahrung als Interimstrainer bei Aston Villa mit und trat zuletzt beim Bundesligaspiel gegen Stuttgart auffällig präsent auf – ein möglicher Hinweis auf seine bevorstehende Rolle. Kompany selbst zeigt sich gelassen und vertraut seinem Team voll. Spätestens im Rückspiel wird er wieder selbst an der Seitenlinie stehen.