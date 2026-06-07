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Kroatien gewinnt knapp WM-Generalprobe

VARAZDIN, CROATIA - JUNE 7: Luka Modric of Croatia controls the ball during the international friendly match between Croatia and Slovenia at Stadium Varteks on June 7, 2026 in Varazdin, Croatia. (Photo by Igor Soban/Pixsell/MB Media/Getty Images)
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Kroatiens Fußball-Nationalteam hat sich mit einem Sieg zur WM in den USA, Mexiko und Kanada verabschiedet.
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Kapitän Luka Modric und Co. setzten sich bei der Generalprobe für den Endrunden-Start am Sonntag in Varazdin gegen Slowenien mit 2:1 durch. "Joker" Mario Pasalic fixierte den Erfolg in der dritten Minute der Nachspielzeit. Zuvor hatte Sloweniens Andraz Sporar (83.) nach einem katastrophalen Rückpass die kroatische Führung durch den 40-jährigen Modric (51.) ausgeglichen.

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Bei der WM bekommen es die Kroaten im ersten Gruppenspiel am 17. Juni in Dallas mit England zu tun. Norwegen trennte sich in Harrison von Marokko mit 1:1, Martin Ödegaard wandte erst in der 75. Minute die drohende Niederlage ab. Brahim Diaz (8.) von Real Madrid hatte den WM-Halbfinalisten von 2022 in Führung gebracht.

Italien ist bei der WM nur Zuschauer, in einem Test gegen Gastgeber Griechenland gab es dank eines Treffers von Francesco Esposito (18.) in Heraklion einen 1:0-Erfolg.

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