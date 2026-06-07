Becker über Zverev: "Ich bin sehr stolz auf ihn!"

Bei seinem vierten Finale konnte Alexander Zverev (29) seinen ersten Grand-Slam-Titel feiern. Mit ihm freut sich auch Tennis-Legende Boris Becker (58).

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Alexander Zverev hat es endlich geschafft. Beim vierten Anlauf konnte er bei den French Open in Paris gegen den Italiener Flavio Cobolli (24) mit 6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1 seinen ersten Grand-Slam-Titel holen.

Zverev ist der erste Deutsche seit Boris Becker, der 1996 die Australian Open gewann, der einen der vier großen Turniere gewinnen konnte. Darüber ist die Tennis-Legende sehr glücklich. Der Eurosport-Experte sagt emotional: "Die Bilder sprechen für sich. Ein Lebenstraum geht in Erfüllung."

"Er hat es verdient."

Becker meint über Zverevs Erfolg: "Er hat es verdient. Wenn es ein Spieler in der Weltrangliste verdient hat, nach all den Jahren der Arbeit, der Verzweiflung, der Enttäuschung, hat er es mehr als verdient. Ich bin sehr stolz auf ihn. Die Art und Weise ist ungewöhnlich - über den Kampf zum Spiel. Jetzt genießt er seine schönsten Momente auf dem Tennisplatz."

Weiter erklärt die Tennis-Legende: "Er hatte eine Menge Druck, hat sich bis jetzt als Loser gefühlt, wie er gesagt hat. Das hat er heute verändert. Er hat eine neue Seite aufgeschlagen. Er ist Grand-Slam-Champion. Er hat es heute allen gezeigt. Größte Bewunderung von meiner Seite. Er ist jetzt in einem ganz besonderen Klub und das fühlt sich verdammt gut an. Das ist ein historischer Moment für ihn. Der Richtige hat gewonnen, derjenige, der seit Jahren in Roland-Garros am besten spielt."

Nach der Partie schwärmte Zverev: "Es ist großartig, es endlich geschafft zu haben. Ich fühle gerade alle Emotionen. Ich hatte das Gefühl, dass ich es über die zwei Wochen im Griff hatte. Heute war das nicht der Fall. Ich war nervös, es ging viel häufiger auf und ab. Aber wie ich es im fünften Satz geschafft habe, darüber bin ich sehr glücklich."