Tenniswunder
Tagger (18) siegt weiter und ist besser als je zuvor
Während Routinier Julia Grabher (30) beim WTA100-Challenger in Amstetten ins Viertelfinale stürmte, steht auch Shootingstar Lilli Tagger eine Stufe höher beim WTA250-Turnier in Prag unter den besten acht, womit die 18-Jährige bereits die Top 70 knackt.
Am Donnerstag setzte sich Tagger beim Hardcourt-Turnier in Prag im Achtelfinale gegen Qualifikantin Mai Hontama (JPN) 6:4, 6:4 durch.
Viertelfinal-Gegnerin am Freitag ist Sara Bejlek (CZE-3).
Taggers Siegeszug ist insofern beeindruckend, als dass die Prague Open auf Hartplatz ausgetragen werden - auf jenem Belag, auf dem Ende August die US Open, das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, über die Bühne gehen. In ihrer aktuellen Form ist der zweitbesten Österreicherin hinter Anastasia Potapova (WTA-Nr. 27) beim Highlight in New York alles zuzutrauen.
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Grabher vor Rückkehr in Top 100
Auch für Grabher (WTA- Nr. 107) läuft's: Gerade mal 76 Minuten benötigte die Vorarlbergerin im Amstetten-Achtelfinale beim 6:1, 6:0-Sieg über die Kroatin Iva Primorac Pavičić (WTA-Nr. 454). Im Viertelfinale trifft topgesetzte Vorarlbergerin am Freitag (live ab 13.00 Uhr in ORF1) auf Vivian Wolff (USA-8). Spätestens mit dem Final-Einzug wäre Grabher zurück in den Top 100.
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