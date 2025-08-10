Tagger-Höhenflug im Finale gestoppt

Der Höhenflug der 17-jährigen Osttirolerin Lilli Tagger endete im Finale des W75-Turniers von Amstetten. Da schoss Österreichs Nummer 2 Sinja Kraus die French-Open-Juniorensiegerin in 81 Minuten mit 6:2, 6:4 vom Platz und sicherte sich den Ladies-Open-Titel ohne Satzverlust.

Aber alles sprach über Tagger, die es dank Final-Einzug in Amstetten von WTA-Nr. 513 erstmals in die Top 400 schafft. Im Hitze-Endspiel war sie allerdings chancenlos - vor allem im 1. Satz, der mit 6:2 an die 23-jährige Kraus (WTA-Nr. 141) ging.

Im 2. Satz fand Tagger ins Spiel. Doch Kraus blieb auch bei über 30 Grad im Schatten und einem 2:4-Rückstand cool und jubelte nach 1:21 Stunden über den letztlich doch souveränen 6:2, 6:4-Sieg.

Bestes Karriere-Ranking auch für Kraus

Kraus wird sich auf Platz 131 verbessern und damit neuerlich ihr bestes Karriere-Ranking einnehmen. "Ich freue mich riesig, dass ich zu Hause den Titel holen konnte. Dass wir ein österreichisches Finale hatten, ist eine coole Erfahrung gewesen, bin superglücklich mit meiner Leistung." Die Wienerin sprach zum Lauf von Tagger von einer "Megaleistung. Wir wissen alle, wie gut sie spielen kann und sicher einiges erreichen wird".

Tagger gratulierte Kraus ("Sie hat ein sehr gutes Niveau gespielt"), war aber trotz der Niederlage zufrieden: "Es war eine Wahnsinnswoche, ich bin stolz auf die Woche."

Im Match zuvor war Kraus im ersten Satz überlegen, während Tagger vor allem auch bei ihren Aufschlagspielen nicht richtig ins Spiel fand. Die Osttirolerin geriet so rasch mit 0:4 in Rückstand ("Da hat sie mich vom Platz geschossen"). Zwar gelangen ihr selbst auch zwei Breaks, doch nach 34 Minuten war Satz eins weg. Im zweiten Durchgang holte sich der Teenager das Momentum, das Break zum 2:1 und eine 4:2-Führung. Doch Kraus steigerte sich wieder, während Tagger ihre Bilanz auf insgesamt 30 unerzwungene Fehler hochschraubte (Kraus 19).

Tagger wird nun ein paar Tage in ihrer Heimat Lienz genießen, ehe sie wieder in ihre Wohnung nach Varese und zum Training zurückkehrt. Schon Anfang September spielt sie beim ITF-W75-Turnier in Wien. Das Erreichen der Top 400 freute Tagger auch. "Ein Riesenschritt nach vorne, das hilft mir, bei mehr Turnieren reinzukommen." Kraus fliegt am Mittwoch nach New York, wo sie die Qualifikation für die US Open bestreiten wird.