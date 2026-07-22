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Norwegen trauert

Olympia-Legende stirbt mit nur 50 Jahren

Ruderer im Einerboot mit Norwegen-Trikot beim Wettkampf auf dem Wasser.
© Getty Images
Norwegens Sport-Welt trauert um den erfolgreichsten Ruderer des Landes.
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Der zweimalige Einer-Olympiasieger Olaf Tufte starb im Alter von 50 Jahren, wie norwegische Medien mit Verweis auf eine Mitteilung der Familie berichteten. Tufte soll bewusstlos auf seinem Hof gefunden worden sein. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen habe sein Leben nicht mehr gerettet werden können, er starb im Nationalkrankenhaus in Oslo. Tufte hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.

Zwei norwegische Ruderer mit Bronzemedaillen halten eine norwegische Flagge bei den Olympischen Spielen.
© Getty Images

Die Nachricht löste in Norwegen unter Sportlern und Politikern große Betroffenheit aus. "Tufte hat unserem Land unzählige Momente der Freude am Sport geschenkt. Er war einer der größten Sporthelden Norwegens, ein hochdekorierter Olympiateilnehmer, einer der besten Ruderer, die wir je hatten, und für viele ein großes Vorbild. Mein tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen", sagte Ministerpräsident Jonas Gahr Støre.

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Tufte hatte bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen und 2008 in Peking Gold gewonnen und war außerdem 2001 und 2003 Weltmeister im Einer geworden. Auch im höheren Alter war er noch erfolgreich: Mit 40 Jahren feierte der Ruderer 2016 in Rio de Janeiro mit Olympia-Bronze im Doppelzweier seine letzte Medaille. Fünf Jahre später belegte er mit 45 Jahren bei den Olympischen Spielen in Tokio im Doppelvierer den neunten Platz.

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