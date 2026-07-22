43 Grad! Neue Schock-Prognose für Wien

Eine neuer "Heat Dome" könnte den Weg nach Österreich finden.

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Während es bei uns diese Woche angenehm warm ist, stöhnt Spanien unter einer Mega-Hitze mit bis zu 45 Grad. Über der Iberischen Halbinsel hat sich ein sogenannter "Heat Dome" gebildet – eine stabile Hochdrucklage, unter der sich die Luft immer weiter aufheizt.

Vorerst wird diese Hitzeglocke nicht zu uns kommen. In den kommenden Tagen bleibt das Wetter vergleichsweise angenehm, ehe die Temperaturen zum Wochenende wieder ansteigen.

Kommt die Mega-Hitze?

Gegen Ende des Monats könnte Österreich dann aber eine extreme Hitze bevorstehen. Der "Heat Dome" könnte nach Mitteleuropa vordringen und für Rekord-Temperaturen sorgen. Laut der aktuellen 16-Tage-Prognose von wetter.com werden in Wien Anfang August sämtliche Rekorde gesprengt. Der Allzeit-Rekord in Österreich beträgt 40,5 Grad.

Wetter.com © Wetter.com

Die Seite prognostiziert unfassbare 43 Grad, die sich wie 49 Grad anfühlen sollen. Meteorologen betonen jedoch, dass Prognosen über einen Zeitraum von mehr als einer Woche noch mit großer Unsicherheit behaftet sind. Experten gehen davon aus, dass in Österreich maximal 42 Grad möglich sind.