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Unfall in Vorarlberg

Biker bei 14-Meter-Absturz in Fluss getötet

Motorradunfall
© Getty Images (Symbolbild)
Ein 67-jähriger Schweizer war mit einem 73-jährigem E-Biker zusammengeprallt, der die Straße überqueren wollte.
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Ein 67-jähriger Motorradfahrer aus der Schweiz ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Andelsbuch (Bregenzerwald) getötet worden. Der Biker prallte auf der Bregenzerwaldstraße (L200) mit einem 73-jährigen E-Biker zusammen, der die Fahrbahn überqueren wollte. In weiterer Folge geriet der 67-Jährige auf den Gehsteig, stieß gegen ein Brückengeländer und stürzte etwa 14 Meter in die Bregenzer Ache ab. Er starb noch am Unfallort, der 73-Jährige wurde schwer verletzt.

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Nach Angaben der Polizei kam der Schweizer im Fluss auf dem Bauch zu liegen, mit dem Kopf unter Wasser. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen war sein Leben nicht zu retten. Der schwer verletzte Radfahrer wurde mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.

Die L200 war im Unfallbereich zwischen 16.00 und 17.30 Uhr infolge der Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt bzw. nur einspurig befahrbar. Der Motorblock des Motorrads hatte sich im Brückengeländer verkeilt.

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