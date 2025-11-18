Luxus-Spa um 55 Millionen Euro: Paris Hilton plant ewiges Leben

Die Hotelerbin investiert in einen geheimen Spa-Tempel, der ihr im besten Fall ewiges Leben garantieren soll.

Paris Hilton hat große Pläne – und ein klares Ziel: Sie möchte so lange wie möglich leben. Am liebsten 150 Jahre, verriet die 44-Jährige in einem Interview mit dem „Sunday Times Magazine“. „Ich habe meine Freunde sagen hören, so 150, 160 Jahre alt könne man schon werden“, erklärte die Unternehmerin. Bestenfalls wolle sie ewig leben, fügte die einstige Reality-Queen hinzu. Angst habe sie nur vor wenigen Dingen: „Spinnen, Bienen – und zu sterben.“

Die Vorstellung eines Lebens nach dem Tod ist für Paris, die katholisch erzogen wurde, selbstverständlich. „Weil ich mir vorstelle, wenn da gar nichts käme – obwohl ich weiß, dass das nicht der Fall ist –, das wäre schrecklich langweilig“, meinte sie.

Geheimer Spa-Tempel

Um ihr hohes Alter zu erreichen, plant Hilton nun drastische Maßnahmen: In ihrem neuen Anwesen in Los Angeles, das sie im Sommer gemeinsam mit Ehemann Carter Reum für kolportierte 63 Millionen Dollar (rund 55 Millionen Euro) gekauft hat, soll ein riesiger Spa-Bereich entstehen. „Der ganze Raum wird pink mit Kristallen, es wird aussehen, als ob Sie in eine andere Sphäre einträten, fast wie auf einem anderen Planeten“, schwärmte sie.

Paris Hilton ist die Tochter des Hotelerben Richard Hilton und der Schauspielerin Kathy Hilton. Berühmt wurde sie in den 2000er-Jahren als Model und durch die Reality-Sendung „The Simple Life“. Auch als Sängerin und Schauspielerin versuchte sie ihr Glück – mit mäßigem Erfolg. Für weltweite Schlagzeilen sorgte 2004 das Video „1 Night in Paris“, das ihr damaliger Partner Rick Salomon veröffentlichte und intime Szenen in einem Luxushotel in Las Vegas zeigte.