Britney Spears feiert wilde Pyjama-Party mit den Kardashians

Kim Kardashian, Khloé und Britney Spears verbrachten am Freitagabend gemeinsam eine Pyjamaparty – ein seltener Einblick in Britneys Alltag abseits der Öffentlichkeit.

Die coole Party fand bei den Kardashians zu Hause statt. Kim postete in ihrer Instagram-Story: "Calabasas Nächte" und zeigte sich gemeinsam mit Schwester Khloé, Britney Spears und Cade Hudson, einem langjährigen Freund der drei und Spears' Manager.

Kim Kardashian, Britney Spears, Cade Hudson und Khloe Kardashian © Instagram

Kim, Khloé und Britney kennen sich seit Jahren. Spears wohnte einige Monate in unmittelbarer Nachbarschaft der Kardashians. Außerdem waren Britney und Khloé 2012 Teil der zweiten Staffel von "X-Factor" – Spears als Jurorin, Khloé als Moderatorin. 2021 äußerte Kim Mitgefühl für Britney nach der Doku Framing Britney Spears: "Egal wie öffentlich das Leben einer Person auch sein mag, niemand hat es verdient, für Unterhaltungszwecke so grausam und verurteilend behandelt zu werden."

Pyjamaparty und Social-Media-Reaktionen

Die Pyjamaparty überraschte Fans, die die Echtheit der Fotos zunächst bezweifelten. Britney teilte ein Video auf Instagram und schrieb: "Was für eine herzliche, liebenswerte und freundliche Familie! Vielen Dank, dass ich mit euren Kindern spielen und mit euch zu Abend essen durfte! Es war mir eine Ehre, Zeit mit euch zu verbringen!"

Im Video drückt Britney den Kardashian-Schwestern einen Kuss auf die Wange. Khloé trägt einen Schlafanzug, Britney eine gelb-weiße Bluse und Kim einen schwarzen Hoodie. Auch die Töchter True Thompson und Chicago West (beide 7) sind zu sehen.

Die Party zeigt Britney in ungewohnter Normalität und sorgt für Freude bei den Fans, die sie sonst kaum ausgelassen in der Öffentlichkeit erleben.