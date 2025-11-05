Kim Kardashian: Oben ohne für Magazincover - aber mit Zigarette

So hat man Kim Kardashian noch nie gesehen - oben ohne und ganz lasziv.

Wenn das kein echter Hingucker ist! Kim Kardashian sorgt in ihrem bisher sexiesten Fotoshooting für Aufsehen, indem sie sich komplett oben ohne zeigt.

Die erotischen Aufnahmen zeigen Kim , wie sie eine Zigarette in der Hand hält und dabei ihren bemalten Oberkörper zur Schau stellt. Deutlich erkennbar ist, dass sie nackt ist. Das dürfte sie aber sehr genießen.

Fotoshooting

Für ein Shooting mit dem Magazin Re-Edition zog sich die Gründerin von SKIMS für einen avantgardistischen Look aus. In einem hinter den Kulissen aufgenommenen Clip, der auf TikTok hochgeladen wurde, ist Kim zu sehen, wie sie mitten im Shooting eine Zigarette in der Hand hält.

Spezieller Look

Die Mode-Mogulin hatte einen Anzug auf ihre Brust gemalt, der ihr Dekolleté vollständig zur Geltung brachte, als sie sich bückte, um die Zigarette aufzuheben. Sie entschied sich für einen grungy Make-up-Look mit schwarzem Lidschatten und einem Accessoire in Form einer Krawatte um den Hals.

Auf anderen Fotos ist der Reality-Star mit einer Maske und verschiedenen Varianten des Anzugs zu sehen. Sehr sexy, Kim! Den Fans gefällt es jedenfalls!