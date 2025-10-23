Kim Kardashian: 45er im heißen Bondage-Look

Die Reality-Queen feierte ihren Geburtstag erneut in London. Gemeinsam mit zahlreichen Stars und Sternchen machte sie die Nacht zum Tag. Dabei trug sie zwei sündige Outfits

Kim Kardashian sorgte in zwei ihrer bisher heißesten Outfits für Aufsehen, als sie am Mittwochabend in London ihren 45. Geburtstag mit ihrer Hollywood-Clique feierte.

Die Reality-Queen und Geschäftsfrau nahm an einer privaten Party ihres engen Freundes, des Künstlers und Fotografen Mert Alas, teil und trug trotz des Regens zwei unglaublich freizügige Outfits – eines bei ihrer Ankunft und ein weiteres beim Verlassen der Party.

Das erste Outfit betonte ihre Sanduhrfigur, da sie ein durchsichtiges, das Dekolleté betonendes Korsett und einen seidigen Rock trug, der bis zu den Oberschenkeln reichte. Für das zweite Outfit wählte sie ein eng anliegendes Minikleid aus noch durchsichtigerem Material sowie ein freizügiges Bralette-Oberteil.

Der Modedesigner John Galliano begleitete sie zu der Party, ebenso wie die Models Stella Maxwell und Kate Moss, die Sängerin FKA Twigs, die Schauspielerinnen Isla Fisher, Sarah Paulson und Naomi Watts sowie Kims Mutter Kris Jenner.

Strahlend trotz des Regens

Die Skims-Gründerin ließ sich vom regnerischen Wetter nicht beirren, als sie zusammen mit anderen Gästen die Party verließ. Kim kennt den Modefotografen Mert Alas schon seit vielen Jahren – er hat bereits mit anderen Prominenten wie Ariana Grande, Demi Moore und Kate zusammengearbeitet.

© Getty Images

Zuletzt war Mert an der Gestaltung des Albumcovers und der Visuals für Taylor Swifts „The Life Of A Showgirl” beteiligt. Anfang April dieses Jahres begannen Fans zu spekulieren, dass die Reality-TV-Star möglicherweise mit dem Fotografen zusammen ist, nachdem er auf ihrem Instagram-Account zu sehen war.

Liebes-Gerüchte

Sie hatte damals Bilder von einer Skims-Party geteilt, die sie veranstaltet hatte, und auf einem Slide zeigte Kim Fotos aus einer Fotokabine mit einem mysteriösen Mann – der später als Mert identifiziert wurde.

Die „Kardashians“-Star hatte zuvor eine Beziehung mit dem SNL-Alumnus Pete Davidson, gefolgt von einer Beziehung mit Odell Beckham Jr. von Ende 2023 bis zu ihrer Trennung im letzten Jahr. Kim war von 2014 bis zu ihrer Scheidung im Jahr 2022 mit dem Rapper Kanye West verheiratet. Das ehemalige Paar hat vier Kinder: North (12), Saint (9), Chicago (7) und Psalm (6).