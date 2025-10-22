North West (12) schockt mit Piercings und Tattoos – Kim Kardashian verteidigt sie

Die Reality-Queen hat ihrer Tochter einen Look erlaubt, der auf Instagram für eine gigantische Welle an negativen Kommentaren sorgte.

In mehreren Instagram-Videos hat die 12-jährige North West, Tochter von Kim Kardashian und Kanye West, für Aufsehen gesorgt. Zusammen mit ein paar Freundinnen zeigt sie sich in einem gewagten Look, der aus blauem Kunsthaar, Grillz (Zahnschmuck), blauen Kontaktlinsen, einem Nasenring und aufgeklebten Tattoos besteht. North posiert dabei in verschiedenen Szenarien – im Privatjet, im Auto oder sogar backstage bei einem Konzert. Auf ihrer Wange prangt ihr Name in Schreibschrift, unter einem Auge leuchtet ein Stern, und auch Kinn sowie Schläfe sind mit Verzierungen versehen.

„Falsche Piercings und falsche Tattoos fürs Leben“, kommentiert North ihren extravaganten Look und scheint sich sichtlich zu amüsieren. Doch im Netz sorgt das Ganze für hitzige Diskussionen. Einige Kommentare gehen in Richtung ihrer Mutter Kim Kardashian: „OK, Kim – sie ist 12!“ und "sie braucht dringend einen Psychiater", heißt es da, während ein anderer Nutzer anmerkt: „Ich liebe Kim und North, aber für mich wäre das ein Nein gewesen.“

Kritik für Kim

Schon im Sommer hatte die Reality-Queen Kritik einstecken müssen, als North in Rom ein Korsett, Minirock und Plateaustiefel trug. Doch Kim lässt sich nicht beirren: „Ich nehme ihr die Kreativität nicht. Kinder wollen sich ausdrücken, und ich lasse sie das tun“, sagte sie selbstbewusst in einem Interview bei "Call Her Daddy".

Während North für Gesprächsstoff sorgt, zieht auch ihre Mutter Kim Kardashian wieder einmal alle Blicke auf sich. Die Reality-Ikone feierte kürzlich ihren 45. Geburtstag in Paris – und das mit einem unvergesslichen Look. Für den Anlass wählte sie ein Vintage-Haute-Couture-Kleid von Givenchy, das bereits vor 28 Jahren auf der Paris Fashion Week für Aufsehen gesorgt hatte, als Mode-Ikone Naomi Campbell das Meisterwerk aus Gold und Weiß trug. Kim zeigt sich weiterhin als Modeikone, die es versteht, für Hingucker zu sorgen.