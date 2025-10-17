Liebesgerüchte um Reality-Star Kim Kardashian und Rapper Post Malone

Die Reality-TV-Queen und der Musiker sollen sich in den letzten Monaten immer näher gekommen sein. Ein angeblicher Insider spricht davon, dass die beiden mehr als nur eine berufliche Beziehung verbindet.

Es könnte schon bald ein neues Aufreger-Paar geben, denn laut mehreren Insidern sollen sich Kim Kardashian (44) und Post Malone (30) im Stillen daten. Wie Quellen gegenüber Radar Online berichten, haben sich die Reality-Ikone und der Rapper während der Dreharbeiten zu Kims neuer SKIMS-Kampagne kennengelernt. Seitdem sollen die beiden angeblich „still und heimlich Zeit miteinander verbringen“.

Mehr lesen:

Für die Kampagne stand Post Malone in Boxershorts, mit Tattoos, Axt und Pferden vor der Kamera. Doch die Begegnung blieb nicht auf den beruflichen Kontext beschränkt. Laut den Insidern verbringen Kim und der Musiker auch privat immer wieder Zeit miteinander – ein „schlecht gehütetes Geheimnis“, wie es aus ihrem Umfeld heißt.

Musik, Elternschaft und Abneigung gegen den Glamour

Kim und Post Malone sollen auch privat viele Gemeinsamkeiten haben. Besonders Gespräche über Musik und Elternschaft sollen sie miteinander verbinden. Beide scheinen eine Abneigung gegen den typischen Hollywood-Glamour zu haben. In ihren Gesprächen habe Kim bereits einen Besuch auf Post Malones Ranch in Utah ins Auge gefasst, während er seinerseits Interesse an einem Treffen in Los Angeles bekundet habe. Auch ein Scherz über ein gemeinsames Barbecue in Nashville, wo der Musiker gerade ein neues Lokal eröffnet hat, soll gefallen sein.





Der Informant beschreibt Kim aktuell als in einer „Spaß-Phase“, die jedoch nicht ausschließt, wieder ernsthaft zu daten. Die Verbindung zwischen den beiden scheint aber nicht nur Kim zu begeistern – auch ihre Schwester Kourtney Kardashian (46) soll Kim gegenüber von Post Malones herzlicher Persönlichkeit berichtet haben, was ihre Entscheidung, die Zweisamkeit weiter zu erkunden, weiter bestärkt habe.

Kim Kardashian bleibt zurückhaltend

Trotz der vielen Insider-Informationen und Spekulationen hält sich Kim Kardashian weiterhin bedeckt, wenn es um ihre mögliche Romanze mit dem Musiker geht. In einem kürzlichen Gespräch im „Call Her Daddy“-Podcast stellte sie klar: „Ich bin Single und vollkommen zufrieden.“ Vielleicht ändert sich der Beziehungsstatus ja schon demnächst.