Geheime Liebe für Star-Rapper: Eminem datet seine Stylistin

Der Musiker soll laut Medienberichten frisch verliebt sein. Es ist das erste Mal seit 2006, dass Eminem in einer festen Beziehung sein soll.

Nach mehr als 20 Jahren, in denen er sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushielt, soll der weltbekannte Rapper Eminem (bürgerlich Marshall Mathers) wieder verliebt sein. Laut dem Online-Portal TMZ führt der 53-Jährige eine romantische Beziehung mit seiner langjährigen Stylistin Katrina Malota.

Details zur Entstehung dieser Beziehung sind bislang unklar, und der Rapper selbst hat sich zu den Spekulationen noch nicht geäußert. Malota, die ebenfalls aus Detroit stammt und mittlerweile hauptsächlich in Michigan lebt, ist für ihre Arbeit mit zahlreichen Prominenten bekannt, darunter Snoop Dogg, 50 Cent und Robin Thicke.

Private Turbulenzen

Eminem ist bekannt dafür, sein Privatleben weitgehend zu schützen, doch eines seiner bekanntesten und zugleich schillerndsten Kapitel betrifft seine wechselhafte Beziehung zu Kim Scott. Die beiden lernten sich in der Jugend kennen und heirateten 1999. Zwei Jahre später, im Jahr 2001, folgte die Scheidung. Die Beziehung war geprägt von ständigen Höhen und Tiefen, und die beiden führten nach der Scheidung eine immer wiederkehrende On-off-Beziehung. 2006 heirateten sie ein zweites Mal, blieben jedoch nur drei Jahre lang verheiratet. Aus dieser Verbindung stammt ihre Tochter Hailie Jade Scott, die 1995 geboren wurde.

Eminem als Vater: Familie jenseits der Musik

Neben Hailie Jade hat Eminem zwei weitere Kinder: Alaina Marie Scott, seine 32-jährige Adoptivtochter und Nichte, sowie Stevie Laine, die 23-jährige Tochter von Kim Scott aus einer früheren Beziehung. Der Rapper hat seine Kinder stets in der Öffentlichkeit weitestgehend aus den Medien herausgehalten.

Großvater wird er erstmals 2025

2025 trat Eminem dann in eine neue Lebensphase ein, als seine Tochter Hailie Jade ihn erstmals zum Großvater machte. Im gleichen Jahr wurde bekannt, dass auch Alaina Marie ihr erstes Kind erwartet, was Eminem wiederum in die Rolle des Großvaters versetzte – ein neuer Abschnitt im Leben des Musikers und Vaters, der damit ein weiteres Kapitel in seiner persönlichen Geschichte aufschlägt.