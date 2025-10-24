Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Kim Kardashian
© Getty Images

Niederschmetternd

Kim Kardashian: Schock-Diagnose nach Gehirn-Untersuchung

24.10.25, 06:24
Teilen

Reality-Star nennt Stress als mögliche Ursache für Erkrankung 

Reality-Star Kim Kardashian (45) enthüllt in der neuen Staffel der Serie "The Kardashians" eine belastende Diagnose. Bei einer ärztlichen Untersuchung sei ein "kleines Aneurysma" in ihrem Gehirn entdeckt worden, teilte die vierfache Mutter laut US-Medien in einem Teaser für die siebente Staffel mit. Die Ärzte hätten als möglichen Grund dafür Stress genannt, erzählt Kardashian darin laut "People Magazine" ihrer Familie.

In dem Clip ist Kardashian demnach in einem Raum zu sehen, wo eine Magnetresonanztomografie (MRT) vorgenommen wird. Ein Aneurysma ist eine mit Blut gefüllte sackartige Ausstülpung einer Arterie, die in seltenen Fällen plötzlich aufreißen kann. Kleinere Aneurysmen werden gewöhnlich vom Arzt ohne direkten Eingriff beobachtet.

Stress mit Ex-Ehemann

Als einen Grund für Stress in ihrem Leben führt Kardashian ihren Ex-Ehemann Kanye West an, mit dem sie die gemeinsamen Kinder North (12), Saint (9), Chicago (7) und Psalm (6) hat. Die Ehe wurde 2021 nach sieben Jahren geschieden. Der Skandalrapper fiel in der Vergangenheit immer wieder durch rassistische und antisemitische Kommentare auf. Als Mutter wolle sie ihre Kinder beschützen und von schlechtem Verhalten abschirmen, führte Kardashian weiter aus.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden