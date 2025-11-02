Halloween: Stars schockten so schaurig wie nie

Zu Halloween treiben es die Stars wieder ganz besonders bunt. Heidi Klum, Ed Sheeran und unser ESC-Sieger JJ waren dabei die absoluten Grusel-Hits.

10 Stunden in der Maske, ausgeführt von gleich 15 Helferlein unter der Regie von Maskenbildner Mike Marino. Heidi Klum nahm für ihre gruselige Halloween-Verkleidung wieder jede Menge Mühen in Kauf. Letztendlich überraschte sie als „Medusa“, die sagenumwobene Schlangengestalt aus der griechischen Mythologie. Krokodilschwanz, Krallen, und Schlangen als Haarpracht inklusive. Ein Gruselschocker bei dem auch Ehemann Tom Kaulitz zum Teil der Inszenierung wurde. Ganz im Sinne der Mythologie hat ihn Medusa in Stein verwandelt. Das Begeisterte im Club des "Hard Rock Hotels" gleich 400 geladen Gäste. Für viele hatte dort allerdings Klums Schwager Bill Kaulitz das allerbeste Kostüm. Köstliche Verkleidung als „Sailor Moon“.

Generell war Halloween heuer für die Stars so gruselig wie nie: Ed Sheeran verkleidete sich als Monsterclown „Es“ , Denise Richards zeigte sich als Playboy-Hase und Madonna ließ sich von ihrer Begleitung in KISS-Schminke abschlecken.

Auch Mariah Carey (japanisches Manga Girl), Kourtney Kardashian (Zombie-Look), Christina Aguilera (Fluch der Karibik), Macaulay Culkin (wandelnde Toilette) oder Justin Bieber, der sich mit Ehefrau Hailey und Söhnchen Jack Blues als Superhelden-Familie präsentierte, ließen mit ihren schaurig-schönen Halloween-Looks das Internet glühen.

Hierzulande war unsere ESC-Winner JJ der absolute Halloween-Winner. Seine Verkleidung als Harald Glööckler stellte auch das Bambi-Kostüm von Marina Hoermanseder in den Schatten.