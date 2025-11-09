Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Kardashian
© Getty Images

Ausbildung

Autsch! Kim Kardashian rasselt durch Anwaltsprüfung

09.11.25, 13:31 | Aktualisiert: 09.11.25, 15:38
Teilen

Scheiterte laut eigenen Angaben im Juli an als anspruchsvoll geltenden "California Bar Exam".

Sie hat Durchhaltevermögen! Seit vielen Jahren arbeitet Reality- TV-Star Kim Kardashian  daran, Rechtsanwältin zu werden – nun musste sie kurz vor ihrem großen Ziel einen Rückschlag hinnehmen. "Nun ... ich bin noch keine Anwältin. Ich spiele nur eine sehr gut angezogene im Fernsehen", schrieb die Unternehmerin, die in der neuen  Disney+-Serie "All's Fair"  eine Scheidungsanwältin mimt, auf Instagram.

Mehr zum Thema

War so nah dran

Kardashian hatte laut dem Magazin "People" Ende Juli ihre Prüfung für das sogenannte "California Bar Exam" abgelegt, das etwa dem zweiten juristischen Staatsexamen in Deutschland entspricht. "Ich war so nah dran, das  Examen  zu schaffen, aber das motiviert mich nur noch mehr", schrieb die 45-Jährige über ihre nicht bestandene Prüfung. Seit Jahren sei sie auf dieser Jus-Reise, und sie werde weiterhin alles geben, bis sie die Prüfung bestehe. "Keine Abkürzungen, kein Aufgeben – nur noch mehr lernen und entschlossener sein", betonte sie.

Lesen Sie auch

Steiniger Weg zur Anwältin

Nach Angaben der kalifornischen Anwaltskammer stellen sich jedes Jahr im Februar und Juli insgesamt rund 16.000 Kandidatinnen und Kandidaten der als anspruchsvoll geltenden Prüfung. Diese ist nach Studienabschluss nötig, um sich in Kalifornien als Anwalt niederlassen zu können. Den Angaben zufolge bestanden den Test im Februar 2025 nur etwa 63 Prozent der Prüflinge.

Kim Kardashian
© Getty Images

Kim Kardashian
© Getty Images

Praktikum

Seit 2018 lässt sich Kardashian zur  Anwältin  ausbilden. Sie begann ein Praktikum in einer Kanzlei in San Francisco. Statt eines konventionellen Jurastudiums an einer Universität wählte sie den in Kalifornien möglichen Weg über die Mitarbeit in einer Kanzlei und begleitende Studienkurse.

Kardashians Vater war Promi-Anwalt

Im Jahr 2021 schaffte Kardashian das als "Baby Bar" bekannte erste Jus-Examen im vierten Anlauf. Im Mai 2025 feierte sie dann ihren Studienabschluss. Kardashians verstorbener Vater Robert Kardashian war ein Promi-Anwalt, der zum Verteidiger-Team von O.J. Simpson gehörte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden