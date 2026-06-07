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Joghurt mit Beeren: Hulk Hogans letzte Mahlzeit

FAYETTEVILLE, ARKANSAS - NOVEMBER 16: Hulk Hogan is introduced during the Texas Longhorns versus the Arkansas Razorbacks at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on November 16, 2024 in Fayetteville, Arkansas. The Longhorns defeated the Razorbacks 20-10. (Photo by Wesley Hitt/Getty Images)
© Getty Images
Fast ein Jahr nach dem Tod von Wrestling-Legende Hulk Hogan bringt ein neuer Polizeibericht geheime Details ans Licht.
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Der tragische Verlust von Hulk Hogan, der mit bürgerlichem Namen Terry Gene Bollea hieß, bewegte im Juli 2025 die Sportwelt.

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Hollywood Hulk Hogan and The Rock at Wrestlemania X8 (Photo by George Pimentel/WireImage)
© WireImage

Im Alter von 71 Jahren verstarb der weltbekannte Star in seinem Zuhause in Clearwater, Florida, nach einem schweren Herzinfarkt. Obwohl die Rettungskräfte vor Ort noch etwa 30 Minuten lang versuchten, ihn wiederzubeleben, wurde er kurz darauf im Krankenhaus für tot erklärt. Ein nun veröffentlichter, 72 Seiten umfassender Polizeibericht der zuständigen Behörden offenbart jetzt, dass sich der Kult-Wrestler unmittelbar vor seinem Ableben in "einem schlechten Zustand" befindet hatte.

Die letzten Stunden im Haus

Am besagten Morgen hatte sich der Zustand des 71-Jährigen plötzlich drastisch verschlechtert, woraufhin seine Pfleger sofort die Rettungskräfte alarmierten. Laut dem offiziellen Dokument äußerte sich sein Ergotherapeut Justin McCamey (54) gegenüber einem Polizeibeamten sehr direkt über die Situation. Wie das US-Portal TMZ berichtet, sagte McCamey: "Er ist in einem schlechten Zustand. Wir wussten, dass das passieren wird". Dabei war der Star kurz zuvor noch zeitweise ansprechbar gewesen. Den polizeilichen Aufzeichnungen zufolge unterhielt er sich im Haus, ging selbstständig zur Toilette und aß anschließend noch Joghurt mit Beeren. Als McCamey nur wenig später seine Vitalwerte überprüfen wollte, atmete Hogan bereits nicht mehr. Das Pflegepersonal leitete sofort Reanimationsmaßnahmen ein, doch jede Hilfe im Krankenhaus kam zu spät.

Brooke Hogan and Hulk Hogan during VH1 Big in '05 - Red Carpet at Sony Studios in Los Angeles, California, United States. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)
© FilmMagic

Polizei schließt Ermittlungen ab

Fast ein Jahr nach dem Vorfall sind die offiziellen Ermittlungen der Behörden nun vollständig abgeschlossen. Im Zuge der Untersuchungen sichtete die Polizei unter anderem die Überwachungsvideos aus dem Wohnbereich, vernahm das gesamte Betreuungspersonal und wertete sämtliche medizinischen Unterlagen aus. Im Abschlussbericht heißt es dazu wörtlich: "Nach einer eingehenden Prüfung der Aussagen, der medizinischen Unterlagen, der Videoaufnahmen aus dem Wohnbereich sowie der Inaugenscheinnahme des Leichnams von Herrn Bollea gibt es keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass der Tod von Terry Bollea eine andere als natürliche Ursache hatte". Ein Fremdverschulden kann somit offiziell ausgeschlossen werden.

PERTH, AUSTRALIA - NOVEMBER 24: Hulk Hogan in action during his Hulkamania Tour at the Burswood Dome on November 24, 2009 in Perth, Australia. (Photo by Matt Jelonek/WireImage)
© WireImage

Zuvor geheime Krankheiten enthüllt

Neben der offiziellen Todesursache bringt die Auswertung der medizinischen Akten noch weitere, bisher unbekannte Details an die Öffentlichkeit. Die Dokumente zeigen, dass die Wrestling-Legende nicht nur an den Folgen des akuten Herzinfarkts verstarb. Hulk Hogan litt vor seinem Tod zusätzlich an chronischer lymphatischer Leukämie sowie an Vorhofflimmern. Diese schweren gesundheitlichen Einschränkungen waren zu seinen Lebzeiten der Öffentlichkeit und seinen Fans nicht bekannt gewesen.

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