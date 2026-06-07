Joghurt mit Beeren: Hulk Hogans letzte Mahlzeit

Fast ein Jahr nach dem Tod von Wrestling-Legende Hulk Hogan bringt ein neuer Polizeibericht geheime Details ans Licht.

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Der tragische Verlust von Hulk Hogan, der mit bürgerlichem Namen Terry Gene Bollea hieß, bewegte im Juli 2025 die Sportwelt.

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Im Alter von 71 Jahren verstarb der weltbekannte Star in seinem Zuhause in Clearwater, Florida, nach einem schweren Herzinfarkt. Obwohl die Rettungskräfte vor Ort noch etwa 30 Minuten lang versuchten, ihn wiederzubeleben, wurde er kurz darauf im Krankenhaus für tot erklärt. Ein nun veröffentlichter, 72 Seiten umfassender Polizeibericht der zuständigen Behörden offenbart jetzt, dass sich der Kult-Wrestler unmittelbar vor seinem Ableben in "einem schlechten Zustand" befindet hatte.

Die letzten Stunden im Haus

Am besagten Morgen hatte sich der Zustand des 71-Jährigen plötzlich drastisch verschlechtert, woraufhin seine Pfleger sofort die Rettungskräfte alarmierten. Laut dem offiziellen Dokument äußerte sich sein Ergotherapeut Justin McCamey (54) gegenüber einem Polizeibeamten sehr direkt über die Situation. Wie das US-Portal TMZ berichtet, sagte McCamey: "Er ist in einem schlechten Zustand. Wir wussten, dass das passieren wird". Dabei war der Star kurz zuvor noch zeitweise ansprechbar gewesen. Den polizeilichen Aufzeichnungen zufolge unterhielt er sich im Haus, ging selbstständig zur Toilette und aß anschließend noch Joghurt mit Beeren. Als McCamey nur wenig später seine Vitalwerte überprüfen wollte, atmete Hogan bereits nicht mehr. Das Pflegepersonal leitete sofort Reanimationsmaßnahmen ein, doch jede Hilfe im Krankenhaus kam zu spät.

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Polizei schließt Ermittlungen ab

Fast ein Jahr nach dem Vorfall sind die offiziellen Ermittlungen der Behörden nun vollständig abgeschlossen. Im Zuge der Untersuchungen sichtete die Polizei unter anderem die Überwachungsvideos aus dem Wohnbereich, vernahm das gesamte Betreuungspersonal und wertete sämtliche medizinischen Unterlagen aus. Im Abschlussbericht heißt es dazu wörtlich: "Nach einer eingehenden Prüfung der Aussagen, der medizinischen Unterlagen, der Videoaufnahmen aus dem Wohnbereich sowie der Inaugenscheinnahme des Leichnams von Herrn Bollea gibt es keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass der Tod von Terry Bollea eine andere als natürliche Ursache hatte". Ein Fremdverschulden kann somit offiziell ausgeschlossen werden.

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Zuvor geheime Krankheiten enthüllt

Neben der offiziellen Todesursache bringt die Auswertung der medizinischen Akten noch weitere, bisher unbekannte Details an die Öffentlichkeit. Die Dokumente zeigen, dass die Wrestling-Legende nicht nur an den Folgen des akuten Herzinfarkts verstarb. Hulk Hogan litt vor seinem Tod zusätzlich an chronischer lymphatischer Leukämie sowie an Vorhofflimmern. Diese schweren gesundheitlichen Einschränkungen waren zu seinen Lebzeiten der Öffentlichkeit und seinen Fans nicht bekannt gewesen.