Italien-Irrsinn: Zwei Eis um 44 Euro!

Der Abstecher zu einem Eissalon im historischen Zentrum von Rom ist einem amerikanischen Touristenpärchen teuer zu stehen gekommen

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Die US-Amerikanerin Nicole Ann bekam für zwei Eis zum Mitnehmen (plus Extras) nach eigenen Angaben eine Rechnung von 44 Euro präsentiert. In einer Facebook-Gruppe für Italien-Urlauber empörte sich die Frau aus Florida anschließend nicht nur über böse Abzocke in einer "Touristenfalle", sondern auch über "das schlechteste Eis, das ich je hatte".

Das Pärchen wollte nach eigener Darstellung in dem Lokal in der Umgebung des viel besuchten Platzes Piazza Navona eigentlich nur auf die Schnelle zwei Eis mit jeweils zwei Kugeln mitnehmen. Stattdessen bekamen die beiden ein Eis mit jeweils drei Kugeln (Preis: zwölf Euro) sowie Obers (zwei Euro) und darauf auch ein kleines Macaron (drei Euro) und ein kleines Cannolo (fünf Euro), eine Art Teigrolle aus Sizilien. Für jeden machte das also 22 Euro, insgesamt 44 Euro.

Diese Rechnung sorgt für Wirbel © FB

Eissalon ohne Kommentar

Die US-Touristin zahlte die Rechnung auch - nach eigenen Angaben hatte sie verstanden, dass die beiden Eis 14 US-Dollar kosten sollten, derzeit etwas mehr als zwölf Euro. "Ich habe das erst kapiert, als ich auf den Kassenzettel sah." Zudem beschwerte sie sich darüber, dass der Eissalon den Eindruck erweckt habe, dass es die Extras kostenlos dazugebe. Vom Betreiber gab es zunächst keine Stellungnahme. In den Facebook-Kommentaren hingegen berichteten viele von ähnlichen Erlebnissen.

In Rom, einer der meistbesuchten Städte der Welt, komme es häufiger vor, dass Touristen geprellt werden. Auch für Pizza wurden schon horrende Preise verlangt. In manchen Eissalons ist die Extraportion Schlagobers tatsächlich gratis. Zudem ist es in Italien eigentlich gang und gäbe, dass - wie beim Espresso oder Cappuccino - auch in Eissalons im Voraus bezahlt wird und man dann das Eis bekommt.