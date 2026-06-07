Wiener vor Wohnhaus von Duo brutal attackiert

Mehrere Zeugen hörten die Hilfeschreie des Opfers und alarmierten die Polizei.

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Wien. Ein 30-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in Wien-Liesing von zwei Männern vor seinem Wohnhaus angegriffen worden. Zeugen hörten den Lärm und die Schreie und verständigten die Polizei, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. Einer der Angreifer soll ein Messer, der andere einen Holzstock dabeigehabt haben. Als Polizisten den Tatort erreichten, flüchteten die beiden Männer, die Fahndung verlief vorerst ohne Erfolg. Der Angegriffene wurde von der Berufsrettung Wien versorgt.

Opfer rannte davon

Der 30-Jährige verließ laut der Sprecherin gerade das Haus, als er von zwei bisher Unbekannten angesprochen worden sei. "Kurz darauf sollen die beiden Männer begonnen haben, auf den 30-Jährigen einzuschlagen und einzutreten", sagte sie weiter. Das Opfer riss sich los und rannte davon. Die Männer holten ihn jedoch ein und sollen ihn erneut traktiert haben.

Wieder konnte sich der 30-Jährige befreien. Im Davonlaufen fand er eine Metallstange und nahm sie mit. "Wenig später sollen die beiden unbekannten Männer den 30-Jährigen erneut eingeholt und zu Boden gestoßen haben. Als einer der Tatverdächtigen versucht haben soll, mit einem Messer auf den Mann einzustechen, konnte dieser die Angriffe mit seinen Armen sowie der mitgeführten Metallstange abwehren", schilderte Steirer.