Tiroler A12
Mit 220 km/h: Auto von Polen-Raser beschlagnahmt
Ein 52-jähriger Pole ist am späten Samstagnachmittag mit 220 km/h über die Inntalautobahn (A12) gerast.
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Eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung Tirol nahm die Verfolgung auf und stoppte den Raser. Ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen, außerdem wurde eine Sicherheitsleistung im niedrigen vierstelligen Bereich eingehoben.
Auto vorläufig beschlagnahmt
Wegen der massiven Geschwindigkeitsübertretung wurde außerdem das Auto vorläufig beschlagnahmt, so die Polizei.
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