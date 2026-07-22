73-Jährige verletzt
Patientin rauchte: Explosion im Spital
Stmk. Wie am Mittwoch bekannt wurde, hat sich im Spital der Barmherzigen Brüder in Graz in der Nacht bei einer Explosion, an der sie selbst schuld war, eine Patientin schwer verletzt. Die Frau hatte im Zimmer geraucht, während sie eine Sauerstoff-Nasenbrille trug. Die glimmende Zigarette setzte den Sauerstoff in Brand und es kam zu einer Verpuffung, bestätigte das Krankenhaus.
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Die Seniorin erlitt Brandverletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins LKH-Universitätsklinikum Graz gebracht, hieß es seitens des Spitals. Sie sei nicht in Lebensgefahr und auch der Sachschaden halte sich in Grenzen, allerdings seien derartige Aktionen äußerst gefährlich. Im Mai 2023 starben im Klinikum Mödling drei Menschen, weil dort jemand geraucht hatte. Im Februar 2025 brannte es in der Klinik Floridsdorf, weil sich auch dort ein Patient während der Sauerstoff-Therapie ebenfalls eine Zigarette angezündet hatte.
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