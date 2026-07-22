ORF-Experte warnt: "Da kommt noch was und es kommt wohl dicke"

Der Hitzesommer 2026 soll laut ORF-Meteorologe Marcus Wadsak noch lange nicht vorbei sein. Er warnt sogar vor der nächsten Hitzewelle.

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In den vergangenen Tagen fiel die Temperatur in Österreich. Einige fragen sich, ob sogar der Sommer 2026 seinen Höhepunkt hatte. Diese Hoffnung dämpft nun ORF-Meteorologe Marcus Wadsak. Sein Ausblick für die kommenden Wochen schaut düster aus.

Auf Facebook erklärt der Experte, dass sich aktuell "bei manchen schon das Gefühl breitmacht, der Sommer sei vorbei, das wäre es gewesen - wohl weil es schon so früh, so lange und so extrem heiß war!"

Neuer Hitzerekord?

Laut Wadsak droht das Gegenteil: "ABER - da kommt noch was und es kommt wohl dicke." Die aktuellen Prognosen zeigen den Beginn einer neuen Hitzewelle ab dem 31. Juli. Wie Wadsak angibt, soll diese nicht kurz ausfallen. Sie könne uns "Anfang August länger begleiten", und zwar "wieder mit sehr hohen Temperaturen".

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Zudem verweist der Meteorologe darauf, dass diese Zeit traditionell als Hochsommer oder Hundstage bezeichnet wird. Wadsak schreibt: "Das ist auch die Zeit, die oft als HOCHSOMMER oder als HUNDSTAGE (siehe Sirius) bezeichnet wird."

Laut der aktuellen 16-Tage-Prognose von wetter.com werden in Wien Anfang August sämtliche Rekorde gesprengt. Der Allzeit-Rekord in Österreich beträgt 40,5 Grad. Die Seite prognostiziert unfassbare 43 Grad, die sich wie 49 Grad anfühlen sollen. Meteorologen betonen jedoch, dass Prognosen über einen Zeitraum von mehr als einer Woche noch mit großer Unsicherheit behaftet sind. Experten gehen davon aus, dass in Österreich maximal 42 Grad möglich sind.