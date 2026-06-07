Raubopfer attackierte Unbeteiligten mit Glasflasche

Der Brite hielt den Passanten für einen der Räuber und ging auf ihn los.

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Ein 49-jähriger Brite ist in der Nacht auf Sonntag in Wien-Favoriten überfallen und ausgeraubt worden. Die beiden Täter waren bereits davongelaufen, als sich der Mann aufrappelte und mit einer kaputten Flasche auf einen völlig Unbeteiligten losging, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer. Der Brite "gab an, irrtümlich angenommen zu haben, dass der Mann mit dem zuvor gegen ihn verübten Raub in Zusammenhang stehe". Er wurde vorläufig festgenommen und angezeigt.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen zu den noch unbekannten Verdächtigen, die den Raubüberfall verübten, laufen. Sie sollen den 49-Jährigen gegen 2.30 Uhr am Keplerplatz attackiert haben. "Sie schlugen und traten auf den Mann ein und raubten ihm anschließend sein Mobiltelefon sowie seine Geldbörse. Danach flüchteten sie", so die Sprecherin.

Nachdem der 49-Jährige wieder aufgestanden war, hob er eine zerbrochene Glasflasche auf und "rächte" sich damit, noch dazu am Falschen. Der von dem Briten Angegriffene erlitt eine Schnittwunde am Hals. Die Berufsrettung brachte ihn nach der notfallmedizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus.