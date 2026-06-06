Großeinsatz in Graz: Mann (40) schießt auf Einbrecher

Ein 40-jähriger Grazer, der mit einer Gaspistole auf zwei Angreifer geschossen hat, hat am Freitagnachmittag einen Großeinsatz der Polizei im Grazer Bezirk Gries ausgelöst

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Ein 42-Jähriger und ein 33-Jähriger waren zuvor in die Wohnung des Mannes eingedrungen. Die Angreifer wurden leicht im Gesicht verletzt, sie wurden festgenommen. Alle Beteiligten werden angezeigt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Die Männer hatten gegen 16.30 Uhr die Wohnungstür des 40-Jährigen in der Elisabethinergasse eingetreten. Laut ersten Angaben ging es um Geldschulden des 40-Jährigen gegenüber einer Frau. Der 40-Jährige griff nach der Gasdruckpistole, die er illegal besessen hatte, und schoss damit in Richtung der beiden Eindringenden.

Diese Schüsse wurden von Passanten gemeldet, was einen großen Polizeieinsatz auslöste. Die Elisabethinergasse wurde gesperrt. Auch das Einsatzkommando Cobra stand im Einsatz. Alle beteiligten Personen konnten rasch gesichert werden, so die Polizei.