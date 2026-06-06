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Österreich

Kind überlebt

Zwei Tote bei Zugunglück mit Pkw

ABD0047_20221127 - SIGMUNDSHERBERG - ÖSTERREICH: ++ THEMENBILD ++ ZU APA0158 VOM 27.11.2022 - Ein Züge, aufgenommen am Sonntag, 27. November 2022 am Bahnhof in Sigmundsherberg in Niederösterreich. Die Verhandlungen zu einem neuen Bahn-KV sind am Sonntag vorerst gescheitert. Nun steht am Montag ein 24-stündiger, österreichweiter Eisenbahnstreik bevor. - FOTO: APA/ALEX HALADA
© APA/ALEX HALADA
Bei Allentsteig im Waldviertler Bezirk Zwettl ist am Samstagnachmittag ein Pkw gegen einen Zug der Franz-Josefs-Bahn geprallt.
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Dabei kamen laut Polizeisprecherin Daniela Weissenböck zwei Autoinsassen ums Leben. Ein Kleinkind überlebte. Es wurde per Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Der folgenschwere Verkehrsunfall hatte sich gegen 16.00 Uhr ereignet.

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Schauplatz der Kollision war laut einem ÖBB-Sprecher ein mit Lichtzeichen gesicherter Bahnübergang. Im Abschnitt Göpfritz an der Wild - Gmünd wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Wegen des Unfalls waren zwischen Göpfritz und Allentsteig "bis voraussichtlich 19.00 Uhr keine Fahrten möglich", teilten die Bundesbahnen auf ihrer Website mit.

An die Unfallstelle waren u.a. vier Feuerwehren ausgerückt. Das Rote Kreuz hatte laut Sprecherin Sonja Kellner zwei Rettungswagen und den Bezirkseinsatzleiter entsandt. Hinzu kam der "Christophorus"-Hubschrauber, der das Kleinkind abtransportierte. Ums Leben kamen zwei Erwachsene.

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