Kind überlebt
Zwei Tote bei Zugunglück mit Pkw
Dabei kamen laut Polizeisprecherin Daniela Weissenböck zwei Autoinsassen ums Leben. Ein Kleinkind überlebte. Es wurde per Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Der folgenschwere Verkehrsunfall hatte sich gegen 16.00 Uhr ereignet.
Auch interessant
Schauplatz der Kollision war laut einem ÖBB-Sprecher ein mit Lichtzeichen gesicherter Bahnübergang. Im Abschnitt Göpfritz an der Wild - Gmünd wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Wegen des Unfalls waren zwischen Göpfritz und Allentsteig "bis voraussichtlich 19.00 Uhr keine Fahrten möglich", teilten die Bundesbahnen auf ihrer Website mit.
An die Unfallstelle waren u.a. vier Feuerwehren ausgerückt. Das Rote Kreuz hatte laut Sprecherin Sonja Kellner zwei Rettungswagen und den Bezirkseinsatzleiter entsandt. Hinzu kam der "Christophorus"-Hubschrauber, der das Kleinkind abtransportierte. Ums Leben kamen zwei Erwachsene.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden